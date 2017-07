Újra a Tatabányával kezd a MOL-Pick

Pontos időpontok még nincsenek, de az biztos, hogy a MOL-Pick Szeged a Tatabánya ellen kezd, várhatóan szeptember 10-én, míg a Telekom Veszprém október 22-én látogathat az újszegedi sportcsarnokba. Az időpontok tájékoztató jellegűek, még változhatnak a nemzetközi szereplés vagy televíziós közvetítések miatt. A csapatoknak július 27-éig van lehetőségük egyeztetni a szövetséggel.



Ismerős érzés foghatja el a szurkolókat, mivel akárcsak tavaly, idén is a Tatabánya ellen kezd a Szeged. Tavaly a megújult keret telt ház előtt 26–23-ra legyőzte a későbbi bajnoki és kupabronzérmest.



Elkészült a Bajnokok Ligája csoportkörének menetrendje is. Az előzetes hírekkel ellentétben nem a Barcelonával, hanem a francia Nantes-tal találkozik az első fordulóban, szeptember 13. és 17. között a MOL- Pick idegenben. Mivel a második fordulóban Zágrábban játszik a Pick, az első hazai BL- mérkőzésre október első hetéig kell várni Szegeden: akkor a svéd IFK Kristianstad érkezik. A BL-ben sem ismertek a pontos időpontok, mivel az Európai Kézilabda Szövetség most igyekszik felmérni, hogy melyik csapatnak mikor van szabad kapacitása a csarnokában.



Vasárnap rendezik a III. Pick-niket

A MOL-Pick Szeged számára véget ér a nyári szünet: vasárnap szurkolói találkozóval indítják a 2017–2018-as szezont. A Széchenyi téren találkozhatnak az érdeklődők a kézilabdásokkal a III. Pick-niken. A színpadi programok 16 órakor kezdődnek: bemutatkozik a csapat két új játékosa, Dmitrij Zsitnyikov és Stefán Rafn Sigurmannsson. A köszöntők után a Pick új utánpótlás szakmai igazgatójával, Herbert Gáborral ismerkedhetnek meg, a jó hangulatról pedig Rekop György humorista gondoskodik.