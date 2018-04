Újra aktív tagja lesz a Hód Úszó SE a búvárszövetségnek

– Kedvet kapva arra, hogy milyen jó kiegészítője lehet az úszásnak a búvársport, 2012- ben beléptünk a szövetségbe – mondta Bajusz Andrea edző. – Az akkori csapatommal addig is használtuk technikajavítás céljából a snoorkelt, azaz a légzőcsövet és az uszonyokat, tehát nem volt ismeretlen a világuk. Tetszett a búvárúszás dinamizmusa, és úgy láttam, vesztenivalója nincs a gyerekeknek, ha kipróbálják. Természetesen sok segítséget kaptunk az elindulásban, szakmailag és az eszközök beszerzésében Moravecz Jánostól, a Debreceni Búvárklub, és Kanyó Dénestől, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub elnökétől. Több versenyen is részt vettünk, több dobogós helyezést szereztek a gyerekek.



A legjobb eredményeik az országos diákolimpián és a korosztályos bajnokságon elért második, illetve harmadik helyezések, valamint a Kerecsen Kincső által elért ötödik hely a világkupán.



– Jelenleg a legkisebbek kapnak betekintést ebbe a sportba, amit egyelőre kiegészítésként kezelünk, de tervbe van véve, hogy a búvár rész is kialakuljon és megerősödjön nálunk. Jelenleg két igazolt búvárúszója van a klubunknak, Rauch Nóra és Keresztúry Zsófi, hozzájuk csatlakoznak a kicsik negyven fővel.



A Hód Úszó SE első versenye a júniusi országos diákolimpia lesz Gyöngyösön.



– Célunk, hogy az úszás mellett több lehetőséghez juttathassuk a gyerekeket, ezáltal is

új mozgásformákat ismerhetnek meg. Várjuk azon gyerekek jelentkezését is, akik kimondottan a búvárúszás után érdeklődnek – mondta Bajusz Andrea.