Újra győzött a SZEOL SC

Örülhet a Budapest Honvéd II., hogy csak ennyi lett a vége. Ha röviden összegeznünk kellene a 17. fordulóból hét közben pótolt NB III-as bajnokit, akkor ennyivel elintézhetnénk a meccset. Az elmúlt három bajnokiján csupán egy pontot szerzett SZEOL SC hamar tudatta, hogy igen elszánt azt illetően, hogy újból győzelmet arasson. Ugyan úgy tűnt, akárcsak a Szentlőrinc ellen, hiába vannak meg a lehetőségei a kék-fekete csapatnak, nem tud élni azokkal. Aztán az első húsz perc végén érkezett Kéri Tamás, akivel nem tudtak lépést tartani a kispestiek, a SZEOL szélsője pedig Berla kapust is becsapva végül a rövid sarokba passzolta a labdát a jobb oldalon végigfutott akciót követően. Mintegy tíz perccel később ismét a szegediek 21-ese villant, ezúttal sem volt, aki tartani tudta volna a tempót vele, majd egy visszavétel után ismét elrúgta a Honvéd II. kapusa mellett is a labdát. A vendégek mestere, a korábbi kispesti kedvenc, Pisont István hiába dobta be az NB I-es tapasztalattal bíró Tömösvári Bálintot (rajta kívül még több utánpótlás-válogatott, vagy élvonalbeli meccseken is bedobott fiatal is szerepet kapott a Honvéd fiókcsapatában), csapatának játéka nem változott. A SZEOL roppant lelkes és összeszedett volt, jóformán nem is engedett lehetőséget ellenfelének. Leindler Domonkosnak mindössze kétszer kellett nagyot védenie, ám ezek közül csak Stoiacovici lövése volt, amit a Honvéd II. alakított ki, hiszen e mellet a visszatérése után először a kezdőben szerepet kapott Kormányos felszabadítása után kellett nyújtózkodnia a SZEOL kapusának.



Siha Zsolt együttese a játék és a helyzetek alapján akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna, Berlának több komoly hárítása is akadt, a két gól mellett számos nagy lehetőséget puskáztak el a SZEOL támadói, ám a győzelem egy percig nem forgott veszélyben. Forró Attiláéknak ezzel sikerült javítaniuk, és három nyeretlen meccs után újból győzni tudtak, amivel tovább élnek dobogós reményeik.



SZEOL SC – Budapest Honvéd-MFA II. 2-0 (2-0)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 17. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 200 néző. Vezette: Hanyecz (Pogonyi, Belicza).

SZEOL: Leindler - Kormányos, Rácz, Forró, Grünvald, Kéri, Ondrejó, Lévai, Göncző (Benkő, 87.), Tomisics (Bozóki, 84.), Péter (Varga B., 88.). Edző: Siha Zsolt.

Honvéd II.: Berla - Fehér, Erdélyi, Hegedűs, Király, Horváth (Kovács N., 67.), Stoiacovici (Pisont P., 63.), Kabangu, Májer, Bíró (Tömösvári, 55.), Herjeczki. Edző: Pisont István.

Gól: Kéri (19., 31.)

Sárga lap: Forró (35.), Kormányos (66.), Lévai (73.), Grünvald (90.).



Siha Zsolt: - A szezon legjobb teljesítményét nyújtottuk, rengeteg helyzetünk volt. Nem gondoltam, hogy ennyire jól fogunk játszani, de győzelmünk annak tudatában még örömtelibb, hogy NB I-ben bemutatkozott játékosok voltak az ellenfélnél. Nem szállunk el, de valahogy szeretnénk megszerezni a bronzérmet.