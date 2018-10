Újra itthon: Szedeák - Paks 41-41 (II. negyed)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti:Kapitány Gellért, Söjtöry Tamás, Major Ádám.Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics, Davis, Wirth, Juhos, Sulovics. Csere: Green. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Paks: Vezetőedző: Ruják, Kovács, Faust, Elingsfeld, Trajkovski. Csere: Evans, Medve, Horváth, Jevtovics. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.Davis jó büntetőivel indul a második negyed, 20-25. Evans betörése után ejti be, 20-27.Megint Davis harcol ki faultot, most sem ront a vonalról, 22-27.Wirthtől hosszú a hármas, de Bolticsé a lepattanó, aki elindul vele, és büntetőzhet. Jön Green a Szedeákba.Boltics csak a másodikat dobja be, 23-27. Rossz labda Evanstől, Davis ziccerig, 25-27. Megint egy labdaszerzés, Juhos rohan vele, 27-27 - időt kér a Paks! Két rossz tripla a vendégektől, Trajkovskitól a harmadik már jó sajnos, 27-30.Juhostól nem jó a középtávoli, viszont a Paks kijátssza megint Trajkovskinak, most egy kettesre, 27-32 - a macedón válogatott játékos 12 pontnál jár már. Időt kér Andjelko Mandics. Bolticsot lökik meg, de nincs síp. Greentől hosszú az első tripla, a második már bent! 30-32! Trajkovski egy tempóval válaszol, 30-34. Davisnek nem jön a tripl,a de a lepattanó sincs meg - viszont van egy labdaszerzés utáni újabb Davis-ziccer, 32-34. Green majdnem faulttal együtt is, így jöhet két büntető a kanadaitól. Green egyenlít, 34-34, most kellene egy jó védekezés! Medve asszisztja után Jevtovics, 34-36, egy triplával vezethetnénk - a meccsen először. Juhos emberrel a nyakán is megpróbálja, de rövid, majd szed egy fontos lepattanót a saját palánkja alatt. DAVIS! 14 pontnál jár már, Juhos remek labdája után újra egyenlítünk, 36-36. JUHOS! Megvan a tripla is tőle, 39-36, vezetünk, és időt is kér a Paks! Bő egy perc még a félidőből. Trajkovski ezt a középtávolit is beemeli, 39-38. Sulovics csinálja a helyet magának, meg is van, 41-38. Szednek egy támadópattanót, majd Ruják elsüllyeszt egy triplát, amivel kiegyenlítenek - Juhosnak van még egy dobása kintről, de ez nem jó. Feljavult a Szedeák játéka, ikszről folytatjuk a nagyszünet után.Faust hozza el a labdát, és máris ziccert dobhat, 0-2. Juhos szed egy támadópattanót, de nem jó a triplája, majd Boltics szerez labdát. Sulovics eladja, Trajkovskitól nem jó a hármas, de megint egy eladott labda. Közelebbről már pontosabb, 0-4. Wirth ziccerével megvan az első szegedi kosár, 2-4. Kovácsé a meccs első triplája, 2-7 Boltics szolgálja ki Sulovicsot, 4-7. Labdát szerzünk, Davis végigmegy vele, 6-7. Trajkovski egy támadópattanó után emeli vissza, 6-9. Most fordított a helyzet, Sulovics a kiszolgáló, Boltics a befejező, 8-9. Boltics indul el, de nincs bent, kap viszont faultot, csak egyenlít, 9-9. Faust betörése után 9-11. Juhos egy jó tempóval, 11-11.Trajkovski már hét pontnál jár ezzel a triplával, majd megint egy könnyelmű passz, amivel Faust mehet, Davis egy szándékossal állítja meg. Faust felez a vonalról, majd megint Trajkovski kintről, de ez most nem jó. Fault Wirth ellen, csak a másodikat dobja be a büntetőiből, 12-15. Evans áll be, négy perc még a negyedből. Ruják emeli be, 12-17, majd megint egy rossz labda, amivel indulhat a Paks, Evansnak ráadásul megadják a kosarat is, és jó a büntetője is, 12-20. Davis megy be a palánk alá, 14-20. Elingsfeld rossz tempóját Faust gyűjti össze, 14-22. Evanstől rossz a tripla, de Juhostól a kettes is. Wirth egy labdaszerzés után, 16-22, innen megyünk az első negyed utolsó percének. Elingsfeld elsüllyeszt egy hármast, 16-25. Sulovicstól két jó büntetőt, 18-25, és még egy rövid támadásra lesz ideje a Szedeáknak. Kicsit dadogott a támadás a labdaszerzés után, Wirthnek dobnia kellett, Juhos pedig már nem tudta összeszedni a labdát. Hét ponttal vezet az eddig lényegesen kevesebb hibával játszó Paks.17.50 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Jön a Szedeák második hazai, tévés mérkőzése: a találkozó előtt a két csapat válogatott játékosa, Eilingsfeld János és Juhos Levente kedélyesen csevegett egymással, de így tett a két szakvezető is. Hogy melyikük lehet majd boldogabb, az ma este kiderül!Első hazai győzelmét szerezheti meg ma a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I/A csoportban, ha legyőzi a Paksot. Ez nem ígérkezik könnyű feladatnak, az atomvárosiak keretében válogatott játékosok pattogtatnak, azonban ha Juhosék úgy játszanak, mint legutóbb a Kaposvár elleni idegenbeli mérkőzésen, akkor lehet esélyük a győzelemre. A keret teljes, várhatóan mindenki bevethető lesz a mai mérkőzésen.A 18 órakor kezdődő meccs előtt egy órával nyitnak a pénztárak, a szurkolók így már 17 órától megválthatják jegyeiket. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti, a delmagyar.hu élő, szöveges tudósítással jelentkezik.