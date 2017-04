Újra Kemény-legénynek áll: Molnár Tamás is ott lesz a budapesti masters vb magyar keretében

A masters vb magyar kerete



Játékosok: Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Gergely István, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Märcz Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Varga Tamás, Varga Zsolt, Vári Attila. Edzők: Kemény Dénes, Kósz Zoltán.

„Benedek olyan labdát adott, mint a nagykönyvben (...), a tehetetlen Makszimov repül a levegőben, nyújtózik, bele is ér, de hát nincs mese" – méltatta Knézy Jenő a magyar férfi vízilabda-válogatottat a 2000-es olimpia döntőjében, amikor Molnár Tamás 7–2-es vezetéshez juttatta hazánk fiait. Papesz kiszorított helyzetből egy óriási találattal adott újabb önbizalomfröccsöt a mieinknek. Az első olimpiai bajnoki aranyérmére törő büszkeségünk később Kásástól is kapott egy mesés ütemű labdát, ott sem volt pardon.Hogy ez a szegedi duplázás miért jutott most eszünkbe? Mert a budapesti masters világbajnokságon újra összeáll a Kemény-legénység, és úgy tűnik, a legnevesebb ellenfél az az orosz csapat lehet, amely ellen a sydney-i fináléban 13–6-ra, az athéni ötkarikás játékok elődöntőjében pedig 7–5-re diadalmaskodtunk.– Összejönni látszik a szereplésünk és a visszavágó is. Ott voltam az ötletelés elején, de közös döntés volt. Nagy dolog, hogy újra együtt játszhatunk, de szeretném leszögezni, hogy nem csak gálázni megyünk. Ránk jellemző módon, ha már ott vagyunk, akkor nyerjünk is! – mondta Molnár Tamás, aki a legendás csapat centereként háromszor állhatott az olimpiai dobogó tetején. – Fontos cél a közönség szórakoztatása is, ezért is van már edzéstervünk.Nos, igen, Papesz három éve befejezte a játékot, az utolsó meccse sapkáját Cattani kapta, azóta pedig már a tárgyalóasztaloknál dönt, nem a vízben. A labda viszont volt a kezében bőven, hiszen anno Seman, mostanában pedig Vukicsevics mesélte nekünk: néha Molnár Tamás vízbe megy, és a világ egykori legjobb centereként megmutatja trükkjeit, tanácsokat ad.– Azt tehát nem lehet mondani, hogy nem csinálnék semmit, de messze nem annyit sportolok, amennyit szeretnék. Most viszont bele kell fogni a komolyabb tréningekbe. Június közepére beszéltük meg a keret első közös edzését, akkorra már olyan kondit akarunk elérni, hogy már ne a fizikai erősítéseken, hanem a taktikai elemek begyakorlásán legyen a hangsúly – árulta el Molnár Tamás. A terhelés nem lesz olimpiai szintű, de készülni kell: 5 perces negyedekből állnak majd a derbik, döntős szerepléssel pedig öt meccse lehet a legendás társaságnak. Reméljük, így is lesz!Addig viszont a ContiTech Szeged Diapolo ügyvezető igazgatójaként is ténykedik, így rákérdeztünk a véleményére a csapat szerepléséről. Az elmúlt évektől szokatlanul csak a 7. helyért száll vízbe az együttes, a Vasas ellen szombaton 17 órától kezdik a párharcot a már nyitott újszegedi sportuszodában.– Az erőnkből ennél előkelőbb helyezésre is futotta volna, az edzői stáb és a játékosok is nagyon csalódottak. Ez viszont nem látszódhat majd a meccsen, hiszen a Vasasnak már a hetedik hely is jó eredmény lenne, tehát motivált csapattal találkozunk – zárta a beszélgetést Molnár Tamás.