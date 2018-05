Újra kidőlt Juhos - A Szedeák játékosának fáj a műtött bokája

Ez egy ilyen év a Naturtex-SZTE-Szedeáknak: tele komolyabb sérülésekkel. A férfi kosárlabda NB I A csoportjában, a középszakasz középházában három meccse van még hátra az együttesnek, és ugyanennyi alapember dőlt ki erre a szezonra véglegesen.A csapatkapitány, Andrija Csirics kéztöréséről, illetve Josh Fortune térdéről már beszámoltunk, ezekhez adódott hozzá Juhos Levente kiesése, aki a szezon közben megműtött bokáját fájlalja, emiatt a mai pécsi bajnokin sem lép pályára. Juhos decemberben esett ki a csapatból, március közepén térhetett vissza, de akadnak még bökkenők az állapotával kapcsolatban.– Komolyabb műtét volt, mint amire számítottunk, várható volt, hogy jelentősebb terhelésnél újra begyulladhat a bokám. Vasárnap voltam orvosnál, most kéthetes injekciókúra vár rám, ami után elvileg terhelhető lesz a bokám, csak addigra vége a bajnokságnak – fogalmazott a bb1.hu-nak Juhos. A szakportálnál egyébként Andrija Csirics bekerült március hónap legjobbjai közé, csütörtökön délig lehet rá szavazni.Juhos amíg lehetett, próbált segíteni a szegedieknek, ám mivel a rájátszásba kerülés elúszott, felesleges lenne erőltetni a játékát, ha nem teljesen egészséges. A válogatott erőcsatár márciusban hosszabbított szerződést, így jövőre is a Naturtexben szerepel.– Nehéz szezonunk volt, az én szempontomból életem legnehezebb és legrosszabb idénye. Csapatszinten azonban nem vallottunk szégyent, hiszen hónapokig három kezdőjátékos nélkül játszottunk, rengeteg problémánk volt a szezon közben, de így is stabil középcsapat voltunk – tette hozzá Juhos.