Újra lesz kapusháború

Idén a megszokott nyílt, a +35-ös és a női csoportokon kívül a juniorokat is különbontották a szervezők. Az U13- as korosztály 5×2 méteres kapura és az eredeti pályamérethez képest szűkített pályán játszik, míg az U14-esek már a felnőtt pályaméretek és szabályok szerint küzdenek meg egymással.



Az eseményt már hatodik alkalommal rendezik meg Szegeden, és ahogy korábban, ezúttal is lesznek ismert fellépők. Ilyen szinte biztosan az Újpest rutinos kapusa, Balajcza Szabolcs, de a tervek között szerepelnek további NB I-es hálóőrök is.



A nevezési határidő lejárta után a főszervező és ötletgazda, Bagdi Ferenc arról tájékoztatta lapunkat, hogy az idei Mazeti 2017 Kapusháborúra összesen 155 kapus regisztrált (nyílt kategória: 87, +35: 15, nők: 16, U13: 22, U14: 15) – jóval többen, mint az előző évben.