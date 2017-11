Újra megrendezik a Naturtex Kupát

Szombaton és vasárnap egyaránt a Gyarmati Dezső Sportuszodában méri össze tudását 33 magyar klub 600 sportolója. A verseny 500 forintos kísérőjeggyel megnézhető. A szervező ezúttal is a Haász SZUE, a szegedi egyesülettől 45 úszó nevezett, illetve a HSÚVC, a HÓD Úszó SE és a Csongrád Poseidon ÚKSE is képviseli a megyét, ott lesznek Dél-Alföld régióválogatottjai is. Jelvényszerzési lehetőség lesz, a Naturtex által felajánlott ajándékcsomagokért is lehet küzdeni, illetve szintidőt lehet úszni a jövő évi ob-ra.