Újraindul az ILS kispályás bajnoksága

Országos szintű lehetőséggel ért véget Szeged legnagyobb amatőr kispályás labdarúgó- bajnoksága: az Országos Mini- Futball Szövetség (OMFSZ) és az ILS Sportegyesület együttműködésében szervezett IV. Tavaszi Bajnokság számos fiatal sportkedvelőt mozgatott meg, a győztes pedig az OMFSZ támogatásának köszönhetően részt vehetett az országos ligakupa döntőjén Csepelen.



Farkas Gábor, a nyertes FC Hordeaux kapitánya szerint sikerük titka a csapatmunka és a játék szeretete. Összeszokottságukat mutatja, hogy a legutóbbi tavaszi és őszi bajnokságot is megnyerték. Fontosnak tartják, hogy mindenki hozzájárul a győzelmekhez a teljesítményével.



– Az ILS által szervezett kispályás bajnokságok egész évben lehetőséget biztosítanak amatőr csapatok, baráti társaságok számára kedvenc sportunk űzésére. A szervezők munkájának köszönhetően rendszeresen részt vehetünk színvonalas és izgalmas bajnokságokban, amelyek a kikapcsolódás mellett erősítik csapategységünket, és általuk más csapatokat, embereket is megismerhetünk. A bajnokságok évről évre színvonalasabbak, így amatőr jellegükön túl igazi kihívást jelenthetnek. A csapat nevében szeretném megköszönni az ILS Sportegyesület elnökének, Jobbágy Róbertnek a szervezést és a befektetett munkát, amelyeknek köszönhetően kialakulhatott egy szegedi kispályás focitársadalom – fogalmazott Farkas Gábor.



Az ILS Sportegyesület tovább szervezi Szeged legnagyobb műfüves bajnokságát is, amely szeptember közepén indul ötödik alkalommal.