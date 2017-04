Nehezen, de kiküzdötték: Tatabánya-MOL-Pick Szeged 23-24

Skube csinált helyet22-24. Hazai hetes 23-24. Vége, nyert a MOL-Pick Szeged.tatabányai időkérés. Grigoras 22-23. Sipos és Obranovic vív szópárbajt, mindkettőt kiállítják.: jó a szegedi védekezés, nincs hazai lövés.szegedi belemenést fújnak.ismét 21-23.a bal alsóba 21-22.Juhász nagy góljával megint egyenlő 21-21.: Szöllősi 20-21. Sego jön a kapuba.19-21.nem tudják megtartani 19-20. Vezet a Szeged!Szöllősi 19-18.19-19.hetesével 18-18.Leimeter 18-17. Szegedi időkérés. Sorozatban három gólt dobtak a hazaiak.: Grigoras egyenlít 17-17.Rosta Miklós eredményes, természetesen az ifjabbik 16-17.Pedro hetesét Tóth védi. Szoros továbbra is. Sierra véd egyet fontos pillanatban.betörésből 15-17.Grigoras 15-16.Buntic lő, mellépattint.Vujovics 14-16.Thiagus Petrust állítják ki.a bal alsóba 13-16.jó a szegedi védekezés.szépen fordul be, gólt is szerez az akcióból 13-15.: Bánhidi harcol ki hetest.bedobta 13-14.: Tóth megint véd.: Sipos átejti Sierrát 13-13.Grigoras 12-13. Buntic lő, mellé.Källman passzábóleredményes 11-13.jó szegedi védekezéssel indul a félidő.Félidő!egy labdaszerzés után az üres kapuba lő 10-12. Sipos góljával ér véget a félidő 11-12.még egy kínai, még egy-gól, ezúttal Bodótól kapta a passzt. Tatabányai időkérés 10-11.: parádés kínai: Balogh passzábóltalál be 10-10.: Szöllősi gólja után időt kér a Szeged 10-9.Skube végigrohan, meglökik, így a pörgetése sem jó, Tóth védte.a hazaiaknál kiválóan véd Tóth Mihály, de Sierra is mutatott már be bravúrokat.Juhász átlövése a bal alsóban köt ki 9-9.megint8-9.: Szöllősi 8-8.meglövi harmadik gólját7-8.Szöllősi Balázs újabb átlövése jó 7-7.: Källmant kiállítják.labdát szerzünk, indulunk,bevágja 6-7.átlövése jó 6-6.Szöllősi megint 6-5.Szöllősi Balázs 5-5.hetese bent 4-5.indulna a Pick de rossz a passz előre.: Källman lő kapufát.Tóth védi Balogh hetesét.Grigoras 4-4.Sierrától most is jönnek a bravúrok.Bánhidi harcolt ki hetest.a léc alá vágta 3-4.megint Juhász 3-3.: Juhász 2-3.saját kipattanójából eredményes1-3.Skube lövését blokkolják.megint, majd Juhász 1-2.gólt lőtt, Sierra védéssel kezdett 0-1.a hazaiak fehérben játszanak, a Pick narancssárgában lesz.a decemberi meccs hatásai nem múltak el, a bemutatásnál pfújolást kaptak a szegediek - kivéve Bodó Richárdot, aki a nyáron igazolt Tatabányáról a Pickhez, és akit még mindig szeretnek a helyiek.: közel ötven szegedi drukker is eljött a meccsre.Gabernek a combjával van némi gondja, így az ő játékát nem erőltetik, ezért maradt ki.a hazaiak hiányzói: Ilyés Ferenc, Vladimir Vranjes, Székely Márton, Harsányi Gergely, Pásztor Ákos, Milos Bozsovics, Szöllősi Szabolcs.a hazaiaknál hét alapember hiányzik, főleg pihentetési célzattal. A keret: 1 Deményi, 3 Rozner, 6 Vujovics, 7 Juhász, 8 Sipos, 11 Antal, 14 Szöllősi B., 15 Leimeter, 16 Tóth M., 17 Jaczkó, 19 Rosta M., 23 Grigoras, 24 Dénes, 79 Nagy Sz.a szegedi keret: 1 Sierra, 16 Sego, 7 Obranovic, 9 Bodó, 13 Gorbok, 14 Thiagus Petrus, 15 Fekete, 17 Zubai, 19 Balogh, 20 Skube, 24 Sostaric, 24 Pedro, 27 Bánhidi, 34 Buntic, 77 Bóka. Hiányzik a sérült Blazevic és Gaber, és egyelőre nincs beírva a jegyzőkönyvbe Källman sem, igaz, egy hely egyelőre üres.