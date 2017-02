Ünnepelt a Naturtex

Az idén huszonöt éves klub a nagyszerű sikert az Alabárdos sonka- és borbárban a játékosokkal, vezetőkkel, támogatókkal és a szurkolókkal közösen ünnepelte meg.



Kardos Péter, a klub elnöke előbb átadta a bronzot Gellért Ákosnak, a névadó Naturtex Kft. tulajdonosának, majd megköszönte a játékosoknak azt a teljesítményt, amit Győrben nyújtottak.



Ezután Gellért következett, aki egész este az éremmel a nyakában beszélgetett, egy pillanatig sem vette azt le. Személyesen nem tudott ott lenni a sorsdöntő, Körmend elleni meccsen, ám természetesen látta a találkozót az élő közvetítésnek köszönhetően. Kifejtette: egy egyetemi városba kiválóan illeszkedik a kosárlabda, mint sportág, ezt a Szedeák is bizonyítja. Külön emeli a siker értékét, hogy a csapat esélytelenként lépett pályára, mégis dobogóra állhatott.



Méhes Gábor, a klub alelnöke két aranyos történetet is felidézett. Az egyik, hogy egy szegedi kisfiú pénteken bizony Ivan Lilovnak öltözik majd a farsangon, segítettek is a jelmez összeállításában neki. Ha nem lenne ilyen csupaszív, sikeres csapat a Szedeák, ilyesmi valószínűleg nem fordulhatott volna elő. De nem csak a szegediek bolgár légiósa népszerű: a szerb center, Nenad Sulovics mezéért már most bejelentkezett egy szurkoló, a szezon végén meg is kapja majd a dresszt.



A vacsora előtt lapunk a Délmagyarország is kedveskedett egy ajándékkal az együttes tagjainak: a játékosok és

a vezetők is külön-külön átvehettek egy erre az alkalomra készített, speciális címlapot, amely a történelmi kupabronznak állít emléket.



A csapat egyébként kedd óta újra edz, készül az alapszakasz hajrájára, amelyben szombaton 16 órától a MAFC otthonában lép pályára Nikola Lazics vezetőedző együttese.