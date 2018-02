Ünnepelték a bajnokokat

A „Gratulálunk!" felirattal, az aranyérmes magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó tagjainak fényképével és egy nemzeti lobogóval feldíszített autóbuszok egy óra előtt pár perccel gördültek be a csarnok elé.

A rövid ünnepség keretében egyenként szólították színpadra a Pjongcsangban szerepelt sízőket és korcsolyázókat, akik közül mindössze a korábban hazatért két sífutó, Kónya Ádám és Szőcs Emőke hiányzott.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesületet itt is képviselte Kónya Zsófia és Jászapáti Petra, akik a női gyorskorcsolyaváltóval negyedik helyen végeztek, utóbbi sportoló pedig egy hatodik helyet is szerzett egyéniben, döntőiket le is adták a kivetítőn. A legnagyobb tapsot és éljenzést természetesen a legsikeresebb magyar versenyző, Liu Shaolin Sándor kapta, akit „kézről kézre adtak" a szurkolók.