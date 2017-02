Urh Kastelic bemutatkozott

Folytatódik



A MOL-Pick Szeged óvását a december 16-án lejátszott Tatabánya–Szeged (18–18) bajnoki után előbb elutasította a magyar szövetség versenybizottsága, majd a klub fellebbezése után a másodfok újratárgyalásra visszaküldte a versenybizottságnak, amely ismét indokolatlannak ítélve a tiltakozást ismét elutasította. A huzavona mégis folytatódik, a Szeged szerdán megint benyújtotta fellebbezését, amelyet a jövő héten tárgyalnak.

– Ha egy hete valaki azt mondja, hogy Szegeden védek majd, biztos, hogy furcsán néztem volna rá – kezdte a beszélgetést Urh Kastelic, a MOL-Pick Szeged új kapusa.A 201 centiméter magas, 20 éves szlovén hálóőr az idény végéig kerül kölcsönbe a kétszeres magyar bajnokhoz.– Hétfőn jött az első hír hozzám, hogy a szegedi kézilabdacsapat szívesen látna. Egy percig nem gondolkodtam, szerencsére a Maribor is partner volt, így szerdán már Szegedre érkeztem. Világhírű játékosok alkotják az új csapatom keretét, kiváló edző keze alatt fejlődhetek. Persze hogy izgultam, mielőtt ideértem az edzésre, de a társak gyorsan segítettek, hogy ez elmúljon. Stas Skubéval és Matej Gaberrel amúgy is baráti a kapcsolatom, így talán gyorsabban megy majd a beilleszkedés.Marin Sego sérülése miatt kellett lépnie a szegedi vezetőknek, hogy kapust szerződtessenek. A BL-ben nem védhet Kastelic, de az NB I-ben igen, így jövő kedden a Vác elleni hazai bajnokin be is mutatkozhat új csapatában.– Van bennem bizonyítási vágy – zárta a bemutatkozást a szlovén kapus –, szeretném megmutatni, hogy hasznomat veheti a szegedi csapat, védéseimmel pedig bizonyítani, hogy érdemes volt szerződtetni.A MOL-Pick Szeged ma délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban tréningezik. A foglalkozás végén jelöli ki a Lengyelországba utazó keretet Juan Carlos Pastor vezetőedző. Minden bizonnyal annyi változás lesz a Vardar elleni meccskerethez képest, hogy Sego helyett a fiatal Nagy Martin kerül be.A magyar együttes az EHF-nél a hét meccsét vívja a BL-címvédő Kielce ellen. Szegedi szurkolókban nem lesz hiány, 200 MOL-Pick Szeged- szimpatizáns lesz ott a lelátón. A találkozó különlegessége lesz, hogy Dean Bombac és Denis Buntic is volt csapata ellen játszik. A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu útinaplóban számol be róla.