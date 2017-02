Urh Kastelic kölcsönbe érkezik a MOL-Pick Szegedhez

– Mindenképpen megoldást kerestünk arra, hogy Marint, amíg felépül, pótolni tudjuk, így találtuk meg a Mariborban szereplő Urh Kastelicet. Kölcsönbe érkezik hozzánk, csak az NB I-ben védhet, a BL-ben nem, mert a Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF) a szabálya kizárja. Az a játékos, aki bármilyen bajnokságban pályára lépett 2017. január 31-éig, az nem nevezhető idény közben a BL-re. Éppen ezért nem tudtuk visszarendelni Pásztor Imrét sem, akit azért adtunk kölcsön Balmazújvárosba, hogy rendszeresen védjen. A 20 éves, 2 méter magas kapus ma már Szegedre érkezik, csütörtöktől a csapattal készül, jövő héten pedig a Vác elleni hazai meccsen be is mutatkozik a szegedi közönségnek. A BL-ben, amíg Sego egészséges nem lesz, addig José Manuel Sierra és Nagy Martin alkotja a kapuspárost a keretben – nyilatkozta Szögi Nándor, a Pick Kézilabda Zrt. operatív igazgatója.Két egykori Pick kedvenc, Bajusz Sándor és Vadkerti Attila is ma ünnepli a születésnapját. Mindkettőjüknek boldog születésnapot kívánunk!