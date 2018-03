Úszás: két ob-aranya van Csongrád megyének

Az országos bajnok szegedi váltó. Fotó: SZUE

A Debrecenben zajló eseményen először a NICS-HSÚVC büszkélkedhetett bajnoki címmel, hiszen 100 méter mellúszásban a klub versenyzője, a vajdasági Szilágyi Csaba a mezőnyben egyedüliként tudta egy percen belül teljesíteni a távot, mindezt úgy, hogy inkább az 50 méteres országos rekordra hajt.A második napon is jutott egy arany Csongrád megyének, ugyanis a Haász SZUE 4×200 méteres női gyorsváltója (Fábián Fanni, Vas Luca, Bonecz Boglárka, Olasz Anna) óriási csatában, 19 századmásodperccel volt gyorsabb, mint az egri riválisok. A szegediek váltójánál a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna volt az utolsó ember, és élete második legjobb 200 méteres eredményével biztosította be a kvartett bajnoki címét.A szegedi aranyból kivette a részét Vas Luca is, aki egyéniben is dobogóra állhatott: a 400 méteres gyorsúszás döntőjében csak a két nagynevű favorit, Késely Ajna és Kapás Boglárka előzte meg, bronzérmével pedig további nagyon értékes pontokhoz juttatta a Haász SZUE csapatát.