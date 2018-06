Uszoda épül Mórahalmon: elkezdődött a kivitelezés, 2019 őszén adhatják át

Csernus Zoltán, a Szeged Vízilabda Klub elnöke reumatológus szakorvosként, munka mellett dolgozik a sportágért.

Az 1993-ban alakult Szegedi Vízilabda Klub – amely nem azonos a legutóbbi szezonban az élvonalból kiesett Szegedi Vízilabda Egylettel – és Mórahalom városa sikeres közös pályázat után uszodát épít a homokháti településen a Móradombi Sportcsarnok szomszédságában. A két komplexumot folyosó köti majd össze, amely a még könnyebb használatot teszi lehetővé.– Sikeres tao-pályázatot adtunk be Mórahalom városával tavaly – tájékoztatta lapunkat Csernus Zoltán, a Szeged Vízilabda Klub 1998 óta regnáló elnöke –, így nemrég elkezdődtek a munkálatok az uszodakomplexum építését illetően a sportcsarnok mellett. Sok nehézség árán indult el a kivitelezés, 2019 őszén már itt szeretnénk játszani a mérkőzéseinket – árulta el a Napfényfürdő Aquapolisban reumatológus szakorvosként dolgozó Csernus, aki elnöklése mellett az országos bajnokság harmadosztályában érdekelt hatszoros bajnokcsapat aktív játékosa is.Az OB II-ben szereplő együttes játékosai munka vagy tanulás mellett vízilabdáznak, ahogyan Csernus Zoltán is. Nagy célok így is vannak a csapat előtt, szeretnék Szegedet minél sikeresebben képviselni a harmadik vonalban, valamint nemzetközi sportkapcsolatokat építeni.– Az elmúlt években több horvát csapattal, többek között a Jug Dubrovnikkal közös edzőtáborokat szerveztünk, nemzetközi tornákra jártunk. Úgy érzem, hogy eddig teljesítettük amatőr egyesületünk célkitűzéseit. Folyamatosan népszerűsítjük a sportágat, képviseljük Szegedet, valamint a bajnokságban is helytállunk – értékelt az elnök, aki 2000-ben és 2002-ben is ott volt a csapattal a medencében a masters-világbajnokságon Münchenben, illetve Új-Zélandon, ahol egyaránt bronzérmesek lettek a szegediek. Ezt az eseményt 2017- ben a Millennium nevű csapat nyerte Budapesten, amelynek szövetségi kapitánya Kemény Dénes, a keret tagja pedig a szegedi Molnár Tamás és Fodor Rajmund volt.