Útinapló: BL-döntőbe jutott az Alabárdos-Szegedi TE!

2. sor, 4. szett:

Fehér B.-Friedl 1:0 (2:2, 611:610)

1:0, 165:139

0:1, 132:142

0:1, 137:152

1:0, 177:169 Kiss N.-M. Mance 1:0 (2:2, 658:622)

1:0, 165:142

0:1, 161:163

0:1, 161:172

1:0, 169:145 Karsai L.-N. Uzelac (D. Funda) 1:0 (3:1, 637:571)

1:0, 176:133

1:0, 155:144

1:0, 155:137

0:1, 151:157

A második sor.

döntős az Alabárdos-Szegedi TE! A második sor minden tagja hozta a csapatpontot, így 6:2-re sikerült megfordítani a mérkőzést.egy kis technikai szünet után folytatódott a meccs. Karsai László révén már van egy csapatpontunk, de a többiekre még komoly csata vár.nagyon szoros a mérkőzés, de még vezet a Szeged. Karsai László ellenfelét lecserélik, Uzelac helyett érkezik Funda.egy szett alatt visszajött a remény: a második sor ledolgozta a hátrányát, és már a Szeged vezet.Fehér B.-Friedl1:0, 165:139Kiss N.-M. Mance1:0, 165:142Karsai L.-N. Uzelac1:0, 176:133ha a következő sor minden szegedije nyer, megvan a meccs.Fehér B.-FriedlKiss N.-M. ManceKarsai L.-N. Uzelac

2:1-re és 61 fával vezetnek a horvátok, szettben 6:6, ami 4:4-es végeredmény esetén rendkívül fontos lehet.

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, elődöntő:

Alabárdos-Szegedi TE-Zapresic (horvát) 1:2 (1853:1914)



1. sor, 4. szett

Szél T.-Bolanca 0:1 (0:4, 546:623)

0:1, 135:147

0:1, 133:154

0:1, 138:178

0:1, 140:144

I. Kovacsics-Bogdanovic 0:1 (2:2, 630:665)

0:1, 159:178

1:0, 173:169

0:1, 133:164

1:0, 165:154 Ernyesi R.-B Manev 1:0 (4:0, 677:626)

1:0, 154:142

1:0, 175:173

1:0, 172:148

1:0, 176:163

Ernyesi megnyerte, Szél elvesztette a csapatpontot, míg Kovacsics nem áll túl jól...

Ernyesi megint hozta a szettet (29. dobásra kilencest, 30.-ra hetest dobott, így előzte meg Manevet), Kovacsics egyenlített, Szél viszont nagyon nehéz helyzetben van.

Bogdanovic kimagaslót dobott, a szegediektől Ernyesi szerzett szettpontot.

indul a meccs! Hajrá, Szeged!pályán az első sor, elkezdődött a bemelegítés.A párok:Szél T.-BolancaI. Kovacsics-BogdanovicErnyesi R.-B Manev

A pálya automatikája.

megvannak a párok.Alabárdos-Szeged TE-Zaprešic (horvát)Szél T.-BolancaI. Kovacsics-BogdanovicErnyesi R.-B ManevFehér B.-FriedlKiss N.-M. ManceKarsai L.-N. Uzelaca szegedi csapat lejelentkezett a szervezőknél és a bíróknál, meccsszerelésben mutatkozott be mindegyik játékos.

kellemes délelőttöt minden tekerajongónak! Eljött a nap, ma 14 órától az Alabárdos-Szegedi TE a horvát Zaprešic ellen lép pályára a Bajnokok Ligája elődöntőjében.A csapat megreggelizett, majd 10 órától Karsai Ferenc klubelnök szobájában - stílusosan az 1-es az övé a Zerrenpach Hotelben - megbeszélést tartott. Sok minden elhangzott, legfőképpen az, hogy a horvátok elleni meccsen a bátorság, a fegyelem és a figyelem a legfontosabb. A csapat összetétele is megvan, de az még maradjon titokf.Az előző este megérkezett a szegedi szurkolók egy csoportja, akik különleges performansszal készülnek a meccsre - ami biztos, érdekes lesz, de rről majd a meccs alatt bővebben.A délelőttöt mindenki másképpen tölti, amíg 12.15-kor elindul a csapat a podbrezovai pályára: volt, aki sétált a szlovák nemzeti biatloncentrumban (képgaléria a csapat facebook-oldalán látható), mások olvastak vagy gyúrattak Péter Norbertnél.Legközelebb 13.30-kor már a BL-elődöntő helyszínéről jelentkezünk.

további szép estét, reggel ismét jelentkezünk a Felvidékről, azaz a szlovákiai Cserpatakról és Podbrezováról.a csapat visszatért a megnyitóról, amely valljuk be, egy kicsit hosszúra sikerült...De legalább jó nagy bepillantást nyertünk a szlovák népzene világába is. A vacsora elfogyasztása után pihenni térnek a játékosok, akiknek a bőséges reggeli után lesz egy megbeszélés, majd elindulnak a 14 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-elődöntőre a horvát Zapresic ellen.

A megnyerhető érmek és trófeák..

A megnyitó előtt egy félórás technikai értekezleten mondták el a legfontosabb dolgokat a két napos versennyel kapcsolatban, amely csak apró részleteiben tér el a korábban megszokottaktól. Közben a létesítményt vikszolták, tisztították, és találkozhattunk a viadal érmeivel, trófeáival is.

Breznóbányától 14 km-re délnyugatra a Cser-patak partján fekszik, lakosainak száma: 386 fő.. Egy kis falu, amely

A Zerrenpach Hotel.

van, aki pihen, más olvas vagy tévézik a szeged csapatból, a lényeg: 17 órakor kezdődik a BL technikai megbeszélése, majd 19 órakor rendezik a megnyitót a podbrezovai tekepályán.a pihenésre ideális helyszínt választottak szállás gyanánt a csapat vezetői, hiszen Orsblie (nem érdemes megpróbálni a kiejtést, legyen inkább ezentúl a felvidéki Cserpatak)a 15. század második felében keletkezett, 1580-ban mint a bányakamarához tartozó bányásztelepülést említik először. Alapítói német bányászok voltak, akik a közeli bányákban és vasolvasztókban dolgoztak. Magyar neve a német Zährenbach fordítása. 1622-ben Zerrenpach néven említik. Területén vasat, majd 1630-tól ólmot is bányásztak. 1795-ben épült fel vashámora. 1813 és 1821 között drótot, 1840-től vaslemezt és profilvasakat gyártottak itt. A bányászat a 19. században szűnt meg, az üzemet 1870-ben zárták be. 1828-ban Cserpataknak 34 háza volt 264 lakossal. A trianoni békeszerződésig Zólyom vármegye Breznóbányai járásához tartozott.Az Alabárdos-Szeged éppen a már említett Zerrenpach nevét viselő hotelben foglalta el a szállását - az idő gyönyörű, a csend már-már zavaró, a madárcsicsergés pedig megfizethetetlen.

VÁRAKOZÁS

Zavarkó Vilmos,

a Podbrezova

vajdasági világbajnoka



– Természetesen azt várom a csapatomtól, hogy megnyerjük ezt a hazai rendezésű tornát. De nem lesz könnyű, mert egyrészt hazaiak vagyunk annak minden felelősségével, másrészt pedig az ellenfelek nagyon erősek. Ha azt játsszuk, amit tudunk ezen a pályán, azaz hozzuk a hazai átlagot, a 3800 fa körüli eredményt, akkor akár meg is nyerhetjük a BL-t. Olyat pedig, hogy esélyes csapat, nem tudnék mondani, mert négy kiváló klubról van szó. Ilyen a címvédő Alabárdos-Szegedi TE is, remélem, a döntőben találkozunk velük.

A megérkezés pillanata á la Kovacsics.

kellemes, nagyjából hatórás utazás után érkezett meg az Alabárdos-Szeged TE Szlovákia középső részére, Podbrezovába, illetve a tőle 9 kilométerre fekvő Osrbliébe, ahol elfoglalta a szállását.



A férfi tekecsapat BL négyes döntőjének történetében az Alabárdos-Szeged a legeredményesebb klub, a mérlege: 4 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem.



A férfi tekecsapat Bajnokok Ligája 15 kiírásából a legtöbbször, négyszer (2006, 2013, 2014, 2016) az Alabárdos-Szeged győzött. Háromszoros első a német Bamberg (2003, 2005, 2009), kétszeres a német Zerbst (2010, 2015) és a szlovák Podbrezova (2011, 2012).



Az Alabárdos-Szegedi TE az eddigi 11 Final Four-szereplése közül nyolcszor érmet szerzett, és csak háromszor végzett a negyedik helyen. Győzött négyszer, második volt háromszor (2005, 2010, 2015), bronzérmes egyszer (2011).



a csapat úton van a szlovákiai Podbrezovába. Várhatóan 15 órakor érkezik meg, és 17 órától már technikai megbeszélés vár a csapatvezetőkre.Tavaly ugyanekkor angyali nyugalommal kelt útra a németországi Bambergbe a tekecsapat Bajnokok Ligája négyes döntőjére az Alabárdos-Szegedi TE. Az együttes már azzal nagy dolgot tett, hogy előbb a német Schwabsberget, majd a horvát Zaprešicet kiejtette – utóbbit 1:7-ről, jobb szettaránnyal, a visszavágón hatalmas mérkőzést produkálva és 7:1-re győzve. A négyes döntőben aztán előbb a német Zerbstet, majd a házigazda Bamberget legyőzve hódította el története negyedik BL-trófeáját.Ezúttal mint címvédő talán egy kicsivel több lehet a teher a játékosok vállán, de a nyugalom ugyanúgy átjárhatja a játékosokat, hiszen ismét ott vannak a legjobbak között.– Nehéz szezonunk van sérülések és betegségek miatt, de az elmúlt két-három hét történései alapján merem azt mondani, hogy igenis megint esélyesei vagyunk a szlovákiai négyes döntőnek – mondta Karsai Ferenc klubelnök. – A podbrezovai létesítményben jól játsszuk a pályát, persze a hazaiaknál nem mindig jobban. Egy ilyen torna, egy-egy meccs azonban nemcsak a pályáról, annak minőségéről szól, hanem az ott pályára lépők fizikai és lelki állapotától is. A csapat formája felfelé ívelő, főleg amióta Fehér Béla visszatért. Persze a másik három is erős csapat, ám ha azt produkáljuk, amit tudunk és amit én várok, akkor megnyerhetjük a BL-t. Nem kell extra, de mindenkinek hozni kell, amire képes, hullámvölgy, rövidzárlat nélkül.Az Alabárdos-Szeged ma reggel indult el a szlovákiai Podbrezovába, ahol szombaton 14 órától lép pályára a már említett Zaprešic ellen. Két régi ismerősről van szó, amelyek már többször találkoztak egymással: a nyolc párharc mérlege hat szegedi és két horvát győzelem. A másik ágon a házigazda Podbrezova és a német Zerbst küzd majd (holnap 16.30-tól) a döntőbe jutásért. Vasárnap 13 órától a bronzmérkőzést, 15.30-tól pedig a döntőt rendezik.Az Alabárdos-Szegedi TE útjáról, a szombati és a vasárnapi eseményekről, friss hírekről a delmagyar.hu útinapló formájában számol be.