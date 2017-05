Utolsó forduló a labdarúgó NB I-ben: Kiderül, ki lesz a magyar bajnok

Zárópárosítás



A labdarúgó NB I 33. fordulójának a párosítása a következő (minden találkozó 19 órakor kezdődik): Ferencváros–Újpest, Vasas–Mezőkövesd, Paks–MTK, Diósgyőr–Debrecen, Honvéd–Videoton (élő: M4 Sport TV), Haladás–Gyirmót.

A góllövőlista élmezőnye, 15 gólos: Eppel Márton (Honvéd). 13 gólos: Marko Scsepovics (Videoton). 12 gólos: Enisz Bardi (Újpest). 11 gólos: Böde Dániel (Ferencváros).

A bajnokság állása



1. Honvéd 32 19 5 8 54 – 30 62

2. Videoton 32 18 8 6 65 – 27 62

3. Vasas 32 15 6 11 49 – 39 51

4. FTC 32 13 10 9 52 – 44 49

5. Paks 32 11 11 10 40 – 36 44

6. Haladás 32 12 7 13 41 – 44 43

7. Újpest 32 10 12 10 47 – 49 42

8. Mezőkövesd 32 10 9 13 38 – 53 39

9. DVSC 32 10 8 14 39 – 45 38

10. DVTK 32 10 7 15 38 – 55 37

11. MTK 32 8 12 12 25 – 35 36

12. Gyirmót 32 4 9 19 19 – 50 21

Régen tapasztalt izgalmat és hazai szinten futball-lázt hoz az OTP Bank Liga, azaz a labdarúgó NB I mai utolsó fordulója. Több kérdés is maradt a zárókörre, ilyen pedig nagyon régen fordult elő utoljára.A meccsek egységesen 19 órakor kezdődnek. A Honvéd–Vidoeton aranyrangadóra minden jegy elkelt, így telt ház előtt csap össze a két együttes a Bozsik stadionban. A kispestieknek elég egy döntetlen is ahhoz, hogy 1993 után újból aranyérmesek legyenek. A fehérváriaknak mindenképpen nyerniük kell, hogy 2015 után ismét a trónra üljenek.Mindkét csapat jól hangolt, a Honvéd Debrecenben nyert az előző körben, a Vidi a Fradit verte simán. Két Csongrád megyei játékos található Puskás Ferenc egykori csapatában, a kisteleki Zsótér Donát és a szegedi Laczkó Zsolt.Még három csapatot fenyeget a kiesés réme. Az újonc Gyirmót csak átszállójegyet váltott az NB I-es tagságra, mellette jelenleg a legrosszabb helyzetben a patinás MTK van. A kék-fehéreknek Pakson mindenképpen nyerniük kell. A DVTK a szebb napokat megélt Debrecent fogadja Mezőkövesden. Ha fővárosiak nyernek az „atomvárosban", akkor amelyik csapat veszít, az NB II-es lesz, és ha ebben az esetben döntetlent játszanak egymással, akkor a Diósgyőr esik ki.Régen fordult elő, hogy a magyar szurkolók ilyen nagy figyelmet fordítsanak a forduló iránt, és csak halkan jegyezzük meg, hogy lesz egy Ferencváros–Újpest derbi is, ami mindig rejt izgalmat.