Vagyunk olyan jók, mint az Európa-kupa döntőse: Szeged-Fradi 3-3 (1. negyed)

Utána megyei derbi



A vízilabda kedvelőinek remek program jött össze ma délutánra, hiszen a ContiTech Szeged Diapolo és a Ferencváros rangadója után át lehet sétálni a SZUE-ba egy Csongrád megyei derbire, amelyen 18 órától eldől, hogy a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem vagy a Hungerit-Szentesi VK kerül be a női OB I elődöntőjébe. A párharc első két mérkőzésén egyaránt vendégsiker született, ez lesz a végső csata a legjobb négy közé kerülésért. A Kurca-parton sem maradnak pólómeccs nélkül a szurkolók, hiszen a Metalcom-Szentes ma 18 órától a Kaposvár együttesét fogadja a városi sportuszodában. A két csapat első alsóházi mérkőzésén 11–5-ös kaposvári siker született.

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezeti: Fodor, Petik.Meixner – Sánta 1, Manhercz Á., Manhercz K. 2, Nagy M., Sedlmayer. Kiss Cs.Pellei, Palotás.Varga Péter.Vogel So. – Avramovics, Madaras 1, Jansik, Nyéki 1, Szirányi, Pohl.Vogel Si., Varga Dá. 1, Katonás, Tóth.Varga Zsolt.3/1, ill. 3/1.1/1, ill. 1/1.Emberelőnyben a Szeged, Varga Péter időt kér.Az első két percben gólt nem láttunk, csak jó védelmeket.távolról gondol egyet, és be is talál. Ez az!A Szeged emberelőnybe kerül, Varga Péter pedig időt kér. Sajnos Kiss Csaba lövése egy védő kezén megpattan, fölé.Meixner egymás után két védést is bemutat.Varga Dániel sérülten is vállalta a játékot, büntetőből meg is szerzi első gólját.Most a szegedi védelem kap tapsot, majd Manhercz Krisztián lövőkedve a helyén, a labda viszont sajnos nem: a blokkban végzi. Cserébe viszont a túloldalon Manó labdát szerez.Emberelőnyben a Fradi, időt is kér Varga Zsolt, de az újabb vendég gólt Meixner egy szép védéssel megakadályozza. A túloldalon ötmétereshez jut a Szeged, amitértékesít.Madaras Norbert egy szép lövéssel csillogtatja meg klasszisát.Micsoda akció! Kiss Csaba beadja a labdát, majdkapásból bepöccinti a játékszert.Nyéki sajnos gyorsan felavatja Meixnert, a túloldalon egy gyenge lövésre futja a hazaiaktól.A vendégek a szerdai, Nagyvárad elleni Európa-kupa döntőre készülnek, de Varga Zsolt vezetőedző a fradi.hu-nak jelezte: „Most a Nagyvárad a legfontosabb, de ne feledkezzünk meg a Szeged elleni bajnokiról, amelyet meg kell nyernünk, hiszen a pontokra nagy szükség van. Nehezíti a helyzetünket, hogy van két sérültünk Varga Dániel és Stefan Mitrovics, illetve egy eltiltottunk Marko Csuk személyében.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol nagy a készülődés, hiszen tévés bajnoki rangadóra kerül sor, ráadásul a Ferencváros a szezonban először látogat Szegedre. A hazaiaknál csak a vállsérüléssel bajlódó Basara hiányzik, helyette Zsigri Bence kap lehetőséget.Most jön a java! Dörzsölhetik a tenyerüket a ContiTech Szeged Diapolo szurkolói, hiszen a következő három szombaton kizárólag hazai rangadót láthatnak majd az újszegedi sportuszodában. Ma 15 órakor jön a Ferencváros, jövő héten a BVSC, két hét múlva pedig a felsőházi középszakasz utolsó fordulójában a Miskolc érkezik – utóbbi két rivális ellen ráadásul visszavágási szándék is fűti majd Sántáékat.Nem akármilyen program ez, nagyon fontos tehát, hogy ezt a fontos – és egy hétközi, Eger elleni idegenbeli összecsapással megspékelt – két hetet milyen hangulatban várja a Szeged. Azok után pláne, hogy a hevesiek ellen nem sokon múlt a bravúr, majd jött a nagyon fájó miskolci vereség (11–17). Nos, a csapat csütörtöki edzésén jelét sem láttuk a peches időszaknak. Mindenki viccelődött, ment a zrika, bolondos ugratások a parton, két gyakorlat között is mosolyra fakasztó jelenetek. Aztán Barna Tamás segédedző egyik ítéleténél láttuk az olasz szinkronreklamálás paródiáját is. Tízből tíz pontot ért.– Szó sem lehet arról, hogy letargiában készüljenek a srácok egy rangadóra – reagált Varga Péter vezetőedző a látottakra. – A héten az volt a fő cél, hogy a harci szellem és az önbizalom visszatérjen. Örülök, hogy ez sikerült, és jókedvvel párosul. Egyet garantálok: sokkal erősebbek vagyunk annál, mint amit Miskolcon mutattunk, és ezt be is akarjuk bizonyítani.Ehhez sok mindenre szükség lesz, de egy dologra feltétlenül, ez pedig a koncentráció. Az elmúlt hetek tapasztalatai mondatják ezt velünk, hiszen a Fradi ellen 6–2-es vezetés után kellett kapaszkodni az egyenlítésért, az Egernek egy kis „áramszünettel" 7–2-es negyedet engedélyezett a Szeged, Miskolcon pedig 11–3-nál eszmélt fel.– Nem a technikai vagy taktikai repertoárunkkal van gond, ez kizárólag koncentrációs probléma – jelentette ki Kiss Csaba csapatkapitány. – Én sem értettem ezeket a megingásokat, de keseregni nincs időnk rajtuk, csak dolgozni kell rajta. Meg is tettük. Igyekeztünk a legfontosabb variácókat mindig fáradtan gyakorolni, hiszen az ilyen tapasztalat tud minket átlendíteni egy-egy holtponton. Ha ezt hasznosítjuk a rangadókon, akkor nem lesz baj.A Ferencváros elleni mai rangadót a delmagyar.hu online tudósításán és az M4 Sport élő közvetítésén is lehet majd követni.