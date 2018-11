Valami még hiányzik: Vasárnap 13.30-kor Gyulán Szeged-Grosics Akadémia-SZEOL SC

Edzésben. Farkas Márk (zöld jelzőtrikóban) igazi rangadóra készül. Fotó: Kuklis István

– Nincs. Azt nem lehet mondani, hogy tragikus a szereplésünk, hiszen másodikok vagyunk. Sok meccset nyertünk, kétszer pedig úgy kaptunk ki 1–0-ra, hogy az ellenfél kontrából kihasználta a szinte egyetlen hibát, és onnantól már nem sikerült a fordítás. A Szentlőrinc sorban 11 győzelme olyan, mint az előző szezonban, még az NB II-ben a Kazincbarcika hasonló sorozata: minden sikerül nekik, és ezt maximálisan kihasználják. Az biztos, hogy a kiesés elleni eredménytelen harc az idény elején rajtam érződhetett, de másokon is. Sokan maradtunk abból a keretből, és a nyomasztó érzés lassan múlt. Inkább a hat pont hátrány tűnhet soknak. Legelőször magunkban kell rendet tenni, a megoldás szakmai része pedig nem az én területem.– Ez így van, de akkor sincs még tragédia. Jó csapatunk van, de valami hiányzik ahhoz, hogy az ellenünk 6-8 védővel bekkelő riválisok egy részét legyőzzük. Tudtuk, erre készültünk, mégis nehéz megtalálni a megoldást, amikor mindenki beáll a kapuja elé, és nem akar futballozni. Talán ez a legfőbb gond: a felállt védelem elleni eredményes játék.– Nem hiszem, hogy ebben a pár napban nagy dolgok történhetnek, vagy bármi is változhat. Ahogy már mondtam, magunkban kell keresnünk a megoldást.– Legfőképpen érzelmileg különbözik a többi bajnokinktól. Ám olyan helyzetben vagyunk, hogy nekünk minden meccs rangadó, amelyet meg kell nyerni. Jó csapat a SZEOL SC, jól is szerepel, de ahogy láttam, eléggé csapongó a szereplése. Ezt kellene kihasználnunk.– Sokáig elég sérülékeny voltam, rengeteg izomproblémával küzdöttem. Azóta sok mindenen változtattam, például az étkezésemen: mellőzöm az édességet, a cukros dolgokat, illetve az alvásra is figyelek, hiszen fél 11-kor ágyban vagyok, és általában el is alszom.