Valóban a jobb csapat jutott tovább: a Rákosmente búcsúztatta az Ásotthalmot

A találkozó hamar eldőlt: a fővárosiak már a hatodik percben vezetéshez jutottak, majd a szünet előtti percekben még kettőt hozzátettek az előnyhöz. Sőt, a második félidő elején jött a negyedik, az első óra végén pedig az ötödik Rákosmente-találat is – Kerék mesterhármast ért el.



A hazaiaknál a kapus Czirják Tamás egy félidőt vállalt a sérült lábával, majd a szünetben a mezőnyjátékos Baji Renátó állt a kapuba.



Kószó László: – A jobb csapat nyert: sebességben, de minden másban is fölénk nőttek. Vannak gondjaink a hétvégi bajnokink előtt. A kupaszereplés összességében pozitív töltetet ad, és ha mindenki egészséges, most is egy jó meccset játszhattunk volna.



Ásotthalom-Rákosmente 0-5 (0-3)

Labdarúgó magyar kupa, 7. forduló. Ásotthalom, 100 néző. Vezette: Takács Tamás (Medovarszki, Zahorecz).

Ásotthalom: Czirják (Domján, a szünetben) – Andróczki T. (Pócsa, 80.), Vastag, Szabadi, Mészáros Z. (Gyenge, 70.) – Király B., Grósz, Baji, Hauk, Varga K. – Major. Edző: Kószó László.

Rákosmente: Fülöp G. – Simita, Torkos, Vattai (Tóth P., a szünetben) Lucz (Törőcsik, a szünetben) – Balaskó, Berki, Kerék, Dóczi, Kovács K. (Bujbáczi, 65.) – Patik. Edző: Heim András.

Gólszerzők: Kerék (6., 43., 47.), Torkos (45.), Törőcsik (59., 11-esből).

Sárga lap: Grósz (17.), Major (33.), Vastag (62.).