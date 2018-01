Válogatottak is játszhatnak: befejeződik a 31. Kék Mókus-kupa (ÉLŐ)

Három percet kellett várni az első gólra, Bány Tamás kapott labdát tisztán a jobbszélen, majd lőtt a hosszúba, vezetést szerezve ezzel a Gól Sörözőnek. Fél perccel később Kothencz Péter közeli bombáját fogta Győri, majd Puskás durrantott kevéssel mellé szinte onnan, ahonnan Bány betalált. Erhardt lendületből, középről duplázta meg csapata előnyét, amit K. Tóth gyorsan lefelezthetett volna, de a kapu fölé vágta a helyzetét, viszont szépen lekészített labdájából Szűcs Krisztián már betalált, 2-1. Négy perccel a szünet után egy bedobást követően Erhardt visszaállította a kétgólos különbséget. Rossz csere miatt négy főre fogyatkozott az Öreg Honvéd, viszont túlélte ezt a kétperces periódust, maradt a 3-1 a szünetre.- A nyílt kategória bronzmeccsén a Gumi Sziget SE 5-3-ra nyert a Gámavill Kft. ellen. Következnek a döntők, a nap első fináléja a +35-ösök döntője, amelyet a Gól Söröző Csengele és az Öreg Honvéd Vendéglő O'Neill vív.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Hamarosan következnek a döntők a XXXI. Kék Mókus kupa kispályás labdarúgó-tornán, még egy bronzmeccs, a nyílt kategória találkozója van hátra. Két érmesünk már van, a +45-ösöknél a Centrum Hotel Szeged, míg a +35-ösöknél a Ficak állhatott fel a dobogóra.I. szegedi klubcsapatok terembajnoksága, negyeddöntők:SZEOL SC-FK 1899 Szeged 6-2 (3-1)Gólszerzők: Ondrejó, Péter A. (3), Kéri, Forró, ill. Hegyesi P., Mannheim.Kiskundorozsma-Gyálarét 2-2 (1-2), 9 méteresekkel: 0:2Gólszerzők: Ottlik Márk, Szabó T., ill. Szigeti, Solymos (büntetőből).Szeged 2011 B-UTC 2-3 (2-0)Gólszerzők: András B., Kávássy, ill. Valach (2), Gallai.SZVSE-Szőreg 0-2 (0-2)Gólszerzők: Vágó L., Bartos.Elődöntők:SZEOL SC-Gyálarét 9-1 (4-1)Gólszerzők: Péter (3), Papp Á. (3), Forró, Rácz L., Kiss R., ill. Szigeti.UTC-Szőreg 5-6 (3-2)Gólszerzők: Szilágyi, Valach (3), Szántó, ill. Dongó (3), Bodó A., Néma, Kiss M.Női megyei terembajnokság:St. Mihály Kft.-St. Mihály FC 7-1 (1-0), gólszerzők: Guth (2), Török L. (3), Temesváry, Koncz, ill. Kovács R.+45, bronzmérkőzésLambda Systeme Kft.-Centrum Hotel Szeged 5-12 (1-5), gólszerzők: Djurasevics, Virág F., Csanádi (2), Holló R., ill. Kenesei Z. (3), Kemenes (2), Lázár M. (2), Kothencz P. (2), Virág F. (öngól), Sándor M., Miklós Z. Döntő: Szindikátus-Eurosweet 1968+35, a 3. helyért: Ficak-Reneszánsz U35 7-3 (2-1), gólszerzők: Ambrus (2), Dóra J. (2), Fejes, Imre Z. (2), ill. Pálfi N., Tóth A., Szántó A. Döntő: Gól söröző Csengele-Öreg Honvéd vendéglő O'Neill

Korábban írtuk:

Futsal- és strandlabdarúgó- válogatott, korábbi NB I-es játékos is szerepet kaphat a vasárnapi programban.A Zengő Alföld együttesében az NB III-ból a SZEOL-t képviseli Ondrejó Tamás, Leindler Domonkos, a Mórahalmot Podonyi Norbert, a Hódmezővásárhelyt Szilágyi Norbert, az NB II-es Mosonmagyaróvárt Vágó Levente. A Fit World O'Neillnél szerepel Hegyesi Zsolt, aki volt futsalválogatott, és a strandlabdarúgó nemzeti csapatból Rutai Balázs, Szentes-Bíró Tamás is társa.Az Öreg Honvéd vendéglő O'Neill együttesében található a futsal NB I-ben éveken át szerepelt K. Tóth Gyula és a kapus Győri Róbert, illetve az NB II-es futballmúlttal rendelkező Bernát Péter. A Gól söröző Csengelében hemzsegnek az NB-s múltú játékosok: ilyen Bány Tamás, Kothencz Péter, Brinszky Adrián, Hadár Attila, Krucsó Ákos, Makra Zsolt, Kothencz Péter vagy Halász Krisztián.A Szindikátus és az Eurosweet 1968 a torna alatt háromszor találkozott – mindháromszor 4–4- re végeztek... A vajdasági magyarokra, így a spanyol Logronesben is játszott Kaszás Attilára építő Eurosweet kérésére és a szerb karácsony miatt ez a találkozó lesz a nap utolsó meccse. A Szindikátus (Révész Roland, Tóth János, Fazekas István, Tanács Attila, Sejben József) összeszokott alakulat.Az I. szegedi amatőr klubcsapatok kupájának végső csatája is érdekes lehet, bár azt nem árt tudni, hogy a két NB-s alakulat, a Szeged 2011-GA és a SZEOL SC csak a jövő héten kezdi meg a felkészülését.A torna alatt 12 és 14 óra között az egykori válogatott labdarúgó, Urbán Flórián dedikálja életrajzi könyvét, az Urbán Legend – Utánam lehet csinálni, zselés fejű piperkőcök címűt.31. Kék Mókus-kupa, a vasárnapi program, 8.30-tól: az I. szegedi amatőr klubcsapatok kupájának negyeddöntői, 8.30: SZEOL SC– FK 1899 Szeged, 9.05: Kiskundorozsma–Gyálarét, 9.40: Szeged 2011– UTC, 10.15: SZVSE– Szőreg, 11 órától és 11.35-től: elődöntők, 12.15: női döntő: St. Mihály Kft.–St. Mihály FC, 13 órától: Lambda Systeme–Centrum Hotel Szeged (+45, a 3. helyért), 14 órától: Ficak–Reneszánsz U35 (+35, a 3. helyért), 15 órától: Gámawill Kft.–Gumi-Sziget SE (nyílt, a 3. helyért), 16 órától: Gól söröző Csengele– Öreg Honvéd vendéglő O’Neill (+35, döntő a Délmagyarország-kupáért), 17 órától: Zengő Alföld–Fit World O’Neill (nyílt, döntő a Kósa Zsigmond-kupáért), 18 órától: az I. szegedi amatőr klubcsapatok tornájának döntője, 19 órától: Szindikátus–Eurosweet 1968 (+45, döntő a Török György-kupáért).