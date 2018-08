Valóra váltanák a vb-álmot: Szentest két tehetség is képviseli az ifjúsági világbajnokságon

Világbajnoki keretben. Kudella Panna (fehérben)...

és Dömsödi Dalma is szentesiként szerepel az ifjúsági vb-n. Fotók: Vidovics Ferenc

A Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatánál idén hat fiatal is meghívást kapott a korosztályos válogatottak felkészülési munkáiba, közülük ketten óriási lehetőség előtt állnak, hiszen Kudella Panna és Dömsödi Dalma is a leány ifjúsági nemzeti csapat világbajnoki keretébe került. Ugyanitt kap szerepet Rybanska Natasa és Petőváry Luca is, de előbbi játékos nyáron a Szentestől az UVSE-hez igazolt, és utóbbi tehetség sem maradt a Kurca-partiaknál. Az ifikkel készült a szintén szentesi Szabó Krisztina is, de a keretszűkítés áldozata lett. A juniorválogatottal is dolgozott Hungerit-játékos, de a Szegedről nyáron szülővárosába visszaigazoló Mihály Kinga végül nem került az Európa-bajnokságra utazó keretbe. És ha már a szentesiek utánpótlását dicsérjük, ne feledkezzünk meg a 19 esztendős Lekrinszki Gina Petráról sem, aki tavasszal és nyár elején a kontinensviadalra készülő felnőttválogatottal edzhetett.Térjünk vissza a belgrádi vb-re utazó szentesiekre. Ők eddig is fontos tagjai voltak a válogatottnak, amellyel tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szereztek. Az Eb-t követő bajnoki szezonban óriási terhelés mellett nagyon komoly eredményeket értek el, hiszen Kudella Panna és Dömsödi Dalma rendszeresen lehetőséget kapott az OB I-es felnőttcsapatban, emellett Kudella a serdülő, Dömsödi pedig a gyerek korosztályban lett a bajnokság gólkirálynője. A magyar vízilabda két legendás alakja, Faragó Tamás és Petőváry Zsolt irányítja az ifik nemzeti csapatát, és teljesítményüket látva újra bizalmat szavaztak a Kurca-parti tehetségeknek.– Nagyon boldog vagyok, hogy ismét az utazó keret tagja lettem, egész szezonban ez a cél lebegett a szemem előtt. Egyrészt, mert óriási megtiszteltetés, másrészt, mert tudom, hogy meg tudjuk nyerni a világbajnokságot – kezdte nyilatkozatát magabiztosan Kudella Panna. – Arannyal akarunk hazatérni, és ez szerintem reális cél, az utóbbi egy évben még erősebbek lettünk. Iskola mellett a felnőtt- és a korosztályos csapatban is szerepelni nem könnyű, volt is pár holtpont az idény során, de a kemény munka kifizetődő volt, és remélem, a vébén is az lesz.Dömsödi Dalma nem akármilyen egy évet tudhat maga mögött, hiszen a magyar női vízilabda történetében példátlan módon 12 hónapon belül 4 bajnoki címet gyűjtött be: tavaly ifjúsági és gyermek korosztályban lett bajnokcsapat tagja, idén pedig a gyerekek és a serdülők között volt a korosztályos magyar aranyérmes együttes erőssége. Érdemes azt is kiemelni, hogy az ifjúsági vb-keret messze legifjabb tagjáról van szó, két-három évvel fiatalabb a többi csapattársánál.– Arra is büszke vagyok, hogy az ifjúsági csapatunkkal ezüstérmes lettem, így egy szezonon belül három korosztályos medált is szereztem, ilyen sem volt még – kezdte a beszélgetést Dömsödi Dalma. – Nehéz idényen vagyok túl, hiszen négy csapatban is bizonyítottam, de jól alakult, és bíztam benne, hogy ilyen munkával újra kerettag lehetek. Mindenképpen éremszerzés a cél a világbajnokságon, hiszen egy nagyon jól összeszokott társasággal utazunk, a tavalyi Eb-bronz pedig önbizalmat ad. Már most nagyon izgatottak vagyunk a jövő heti torna miatt.