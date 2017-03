Van miért visszavágni: Szedeák-Vasas (III. negyed) 69-47

Férfi kosárlabda NB I A csoport. 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezeti: Györffy, Gál, Balogh Gy.Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Wirth, Bán, Filipovics.: Nikola Lazics.Taylor, Katona R., Horváth Á., Thompson, Wright.: Pacher, Moravcsik, Boros, Garamvölgyi, Faragó.: Sárosi Bulcsú.: Boltics (36.).is beszór egy hármast pedig ez ma nem annyira ment neki.közelről, a legjobb szegedi meccsét játssza talán a center 74-51. A csereként beszálló Filipovicsot sapkázzák le. A korábbi válogatott Horváth Ákos triplája behullik 74-54. Thompson végigviszi, bedobja, 74-56, Nikola Lazics először ideges a meccsen. Időt is kért. Filipovicsnak magyaráz bosszúsan.Csirics dobása lejött, annyi baj legyen. Juhos hármasa lejött, deösszeszedte a lepattanót, és visszatette azt. A kosár jó, a fault után a büntető is 52-33. Nincs egy súlycsoportban a két csapat, a szegedi támadójátékra nem talált eddig ellenszert a Vasas.folytatja a pontgyártást 54-35., majd58-37. Közben egy egyuk szegedi kislánynak nyugodtan kioszthatjuk a meccs legjobb szurkolója díjat, szinte levegőt sem vesz, úgy kiabálja a "Hajrá, Szeged!"-et folyamatosan.zsákol, majdtalál be 62-42. Extra a szegedi támadójáték továbbra is,érkezik a tripla 67-44.büntetői jók - természetesen 69-45. Elnézve Nikola Lazics vezetőedzőt, ilyen nyugodtan régen nem nézhette végig csapata bajnokiját. 69-47-tel zárul a harmadik tíz perc.triplája utánkettesével kezdődött a második negyed 26-21.! A második hármasát dobja a center, már 16 pontja van 29-23. Wright kosara utánbüntetői jöttek, majd időt kértek a vendégek 31-25.triplája után talpra ugrott a közönség egy része 36-27. Sulovicsot lecserélték, kapott egy kis pihenőt a szerb.közelije utánis beszállt csereként, az ő kosarával lett 40-29. A Vasasban Wright a legjobb, zsákolásával lett 40-31. Nem sokáig,kettő pontjával 42-31., jók a büntetők 44-31. Egyre magabiztosabb a hazai előny. Egy perc van hátra a negyedből.! Ott a hatodik szegedi hármas! 47-33. A vendégek eddig csupán kettőt dobtak.kosarával mehetünk a félidőre 49-33.A Vasas hozta el a labdát.remekül fordult be, ő dobta az első kosarat 2-0. Wright büntetőjéreválaszolt egy duplával 4-1., majdvolt eredményes, három és fél perc után 8-3. Kiválóan kezdett a Szedeák. Az ellenfélből egyébként Horváth Ákos és Moravcsik Áron is játszott korábban a szegedieknél. Sulovics! Triplát dobott a center, és már kilenc pontnál jár 11-10. A vendégeknél Thompson dobott két kosarat korábban.is jött a tripla, majd az ellenállhatatlantalált be ismét, ám a Vasas tartja a lépést, sőt Thompson újabb kosarával a vezetést is megszerezte 16-18. Boltics duplája, majd büntetője is bement, a negyedet pedig Horváth Ákos hármasa után Lilov kosara zárta 21-21.

Korábban

A bajnokság állása



1. Alba Fehérvár 23 19 4 1942 – 1713 0.91

2. Körmend 23 16 7 1971 – 1745 0.85

3. Falco 24 16 8 1998 – 1885 0.83

4. Szolnok 23 15 8 1966 – 1796 0.83

5. Kaposvár 23 15 8 1834 – 1837 0.83

6. Zalaegerszeg 23 14 9 1951 – 1905 0.80

7. Pécs 23 13 10 1837 – 1831 0.78

8. Szedeák 23 11 12 1828 – 1828 0.74

9. Sopron 24 11 13 1864 – 1839 0.73

10. Kecskemét 23 10 13 1718 – 1797 0.72

11. Atomerőmű 23 8 15 1842 – 1938 0.67

12. Jászberény 23 7 16 1791 – 1901 0.65

13. Vasas 23 4 19 1812 – 2089 0.59

14. MAFC 23 3 20 1714 – 1964 0.57

A szezon legfájóbb vereségét szenvedte el a Naturtex-SZTE- Szedeák decemberben a Vasas vendégeként: Nikola Lazics csapata 75–71-re kapott ki a kiesés elől menekülő újonc otthonában. Akkor gödörben voltak a szegediek, azóta viszont más a széljárás, a rájátszásért küzd a csapat a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Ez még úgy is igaz, hogy a hétközi fordulóban simán kikaptak (94–70) a listavezető Alba Fehérvár vendégeként.– Megérdemelten nyert az Alba – fogalmazott a találkozó után a szegedi Juhos Levente.– Az elmúlt meccseken jó formában voltunk, azt terveztük, hogy nyomás nélkül játszunk, ez viszont rossz irányba fordult, belealudtunk az elejébe. A második félidőben összeszedtük magunkat, visszajöttünk tíz ponton belülre, de ekkor az Alba extra dobásaival nem tudtunk mit kezdeni, a végére pedig szétestünk. Nyilván nem ez volt számunkra a kulcsmérkőzés, de szorosabb meccset szerettünk volna játszani – mondta, majd hozzátette, már a Vasas elleni mérkőzésre koncentrálnak, ami vasárnap 18 órakor kezdődik az újszegedi sportcsarnokban.Az eldőlt, hogy a középszakaszban a középház tagja lesz a szegedi együttes (jelen állás szerint a Zalaegerszeg, a Pécs, a Sopron és a Kecskemét mellett), ám ettől függetlenül minden meccs fontos, hiszen az alapszakaszból viszik tovább az eredményeiket a csapatok. A találkozót a delmagyar.hu online tudósítja.