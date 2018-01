Van párhuzam a Real Madrid és a Deszk között

Zsinórban nyolc vereséggel zárta az őszt a Deszki SC a Csongrád megyei I. osztályban. Mivel az újonc a szeptember végi, Bordány elleni győzelmen túl mindössze egy alkalommal, a Kiskundorozsma elleni idegenbeli találkozón tudott még pontot szerezni, pontosabban nyerni, így nem meglepő, hogy sereghajtóként töltheti a téli szünetet. Más negatív "rekord" is fűződik a csapathoz, hiszen a Deszk kapta a legtöbb gólt az ősszel, félszáz alkalommal kapitulált a védelem, és a tizennyolc rúgott gól ugyan nem kirívióan kevés, de ahogy a csapat edzője, Lehota István is rámutatott, nem sikerült pótolni a nyáron elszenvedett veszteségeket.- Újonc csapat ide vagy oda, a tavalyi keretünkkel ott lehetnénk - ha nem is a legjobb nyolcban - de a tízben biztosan. Hét meghatározó játékosunk távozott a nyáron, elment a gólfelelősünk, Major László és az egyaránt húzóembernek számító szerbiai magyarok is. Mennyiségben ugyan sikerült őket pótolni, de ez sem volt igaz teljesen az ősz végére, hiszen volt, hogy nekem kellett beszállnom játszani. - fogalmazott lapunknak Lehota István , a Deszk SC vezetőedzője.A megyekettő tavalyi ezüstérmese többször is a meccsek hajrájában kapott gólnakköszönhetően maradt pont nélkül. Jelenlegi helyzetükben persze az elbukott egy-egy pont nem sokat segítene, de az őszi bajnok Csongrád elleni idegenbeli találkozón is csak a végén tudta megszerzeni a győztes gólt a Csongrád. - Be kell vallani, azon a meccsen lefociztak bennünket, de megérdemeltük volna a döntetlent. Küzdöttünk és hajtottunk, habár ennek alapnak kellene lennie minden meccsen. Az Ásotthalom elleni meccsben is több volt. Azt szokták mondani, a szerencse a mellé áll, aki tesz érte. Én azonban azt mondom, azért hívják szerencsének, mert ez a szerencse, ami nem volt mellettünk az ősszel. A Real Madrid bizonyára sokat dolgozik, de mellettük sem volt ott Fortuna a Villareal ellen, tíz helyzetük volt, az ellenfél egyszer jött át a felezőn, mégis megnyerte a meccset. - emelte ki Lehota István.A deszki labdarúgók január 16-án kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra, és a korábbi élvonalbeli labdarúgó heti három edzést tartana ildomosnak, azonban ebbe várhatóan közbeszólnak a munkahelyi elfoglaltságok. - Ősszel is többször volt alacsony az edzéslátogatottság száma. Szeretnénk erősíteni a télen, ha ez, és a kellő létszámú edzések is megvalósulnak, akkor bent maradhatunk, ez az elsődleges célunk. Idén is részt veszünk a Téli Bajnokságban, amit jó kezdeményezésnek tartok, hiszen nem kell sem pályát, sem ellenfelet keresnünk. Nem lehetetlen a feladatunk, nem szakadtunk le a riválisoktól, csak sajnálom, hogy például az olyan meccseket is, mint az FK Szeged ellen, elveszítettük. - zárta Lehota István. A Deszk Makón játssza majd a Téli Bajnokságban esedékes felkészülési meccseit, ahol a Kiszomborral, a St. Mihállyal és a SZVSE-vel találkozik, utóbbi csapattal a tervek szerint nagypályán is gyakorolnak.