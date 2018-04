˝Varázslatra felkészülni˝

Megvan a labdarúgó Bajnokok Ligája legjobb négy csapata: a spanyol Real Madrid, a német Bayern München, az olasz AS Roma és az angol Liverpool vesz részt a mai sorsoláson. Akárhogy alakul a folytatás, meglepetést jelent majd a végső győztes. Hogy miért?



Kezdjük a Reallal! Soha nem történt még olyan, hogy egy csapat megvédje a címét a BL-ben, ők tavaly megcsinálták. Nem nehéz kitalálni, hogy triplázás sem volt, amióta így hívják a sorozatot. Zinédine Zidane 2016 elején lett először vezetőedző. Lehet, hogy a címvédéssel is úgy volt, mint most a triplázás lehetőségével: nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta...



A Bayern? A német gigaklub csapnivalóan kezdte a szezont, Ancelottit kirúgták októberben, tűzoltásként pedig kinevezték edzőnek a 72 éves Jupp Heynckest. Az eredmény? Azóta veretlenek a BL-ben, állnak a német kupában, a bajnokságot már egy hete megnyerték. Vajon ki találta ki, hogy ezt az embert a 2013-as tarolás és BL- siker ellenére elküldjék Münchenből?



A Roma? A tavalyi bajnoki ezüstérmes csapatból visszavonult a klublegenda Totti, eligazolt Szalah, Rüdiger,

Paredes és Emerson Palmieri. A BL-ben a nyolc között megkapták a Barcelonát, amely ellen 4–1-re megégtek idegenben. Erre mit csinálnak? 3–0-ra lefocizzák Messiéket a visszavágón. Szenzációs.



És a Liverpool? 2005-ben BL-t nyertek, azóta összejött nekik egyetlen FA-kupa meg egy ligakupa Angliában. 2015-ben padlón voltak, majd kinevezték a vitán felül a kontinens egyik legjobb edzőjének számító Jürgen Kloppot. A német úgy összerakta a csapatot, hogy az a legszebb időket idézi, a Szalah, Mané, Firmino

támadótrió pedig 79 gólnál jár a szezonban...



Bármi is lesz, varázslatos folytatás következik.



Alig várjuk!