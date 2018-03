Varga Péter: Nincs mese, nyerni kell

Nem játszik a Szentes

A szintén az alsóházas rájátszásban szereplő Metalcom-Szentes férfi vízilabdacsapata szombaton a Kaposvár otthonában játszott volna. A meccs viszont elmarad, mert a Somogy megyei együttes több játékosa is beteg lett, így halasztást kértek és kaptak.

– Nyerni kell, nincs mese – mondta a beszélgetés elején Varga Péter , a ContiTech Szeged férfi vízilabdacsapatának mestere. – Ezt komolyan mondom és gondolom. Nem lehet más a célunk, és ezt szeretnénk is elérni.A nem túl fényesen szereplő szegedi csapat eddig még nem nyert a 2017–2018-as szezonban. Az alapszakaszt nyeretlenül zárta, és immár az alsóházi rájátszásban szerepel a Tisza-parti alakulat. Holnap 11 órakor az újonc AVUS Szombathelyt fogadja. – Egész héten taktikai elemeket gyakoroltunk, a fizikai felkészítés most háttérbe szorult. Szerencsére teljes a keret, nincs betegem és sérültem. Nyáron találkoztunk a Vas megyei együttessel, akkor egy felkészülési tornán döntetlent értünk el ellenük.A rájátszás első fordulójában a Szeged idegenben 11–5-re kapott ki a Kaposvár otthonában, míg az AVUS 9–5-re szenvedett vereséget Szentesen. – A szombathelyiek több rutinos játékosukat pihentették, ők is komolyan készülnek ellenünk, így mindenképpen komoly kis csatára van kilátás. Délelőtt játszunk, bízunk benne, hogy a lelkes szurkolótáborunk mellénk áll, mert nagy szükségünk van a segítségükre. A meccset a nézők a klub döntése értelmében ingyen nézhetik meg – tette hozzá Varga Péter.