Várják már a rajtot: szombaton 18 órától a műjégpályán Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-MAC

A meleg tea nem is hiányzott a menüből, amelynek első pontjában egy régi vágyról volt szó.– Szegedi csapat szegediekkel Szegeden – ez volt az ideám, amikor elkezdtük a munkát, és most ez az idea valóra válhat: szombaton 18 órakor bemutatkozunk a MAC Népstadion ellen – nyilatkozta Pápai Miklós , a csapatot működtető Tisza Volán SC jégkorongszakosztályának igazgatója. – Mert igenis az az elvem, hogy még jobban lehet szeretni azt, aki küzd, aki kiszolgálja a közönséget, ha helyi srác, netán itt is nőtt fel. Ha feljebb lépnénk, nem ártana majd egy-két minőségi igazolás, de a cél, hogy a klubban felnövő szegedi gyerekek élő és idevalósi példákat lássanak maguk előtt.A szombat legfőbb attrakciója természetesen a meccs lesz, de az egyik szünetben például a saját nevelésű fiatalok lépnek jégre, illetve a bátrabb szurkolókat egy-egy jutalomért szintén várják majd a csúszós felületre.A szegedi műjégpálya és környéke látható megújuláson ment keresztül, amihez a város is hozzájárult.– Tökéletes minőséget képvisel a létesítmény, ennek is köszönhető, hogy már augusztusban is lehet korizni, illetve a jégkorongozók megfelelően felkészülhettek a startra – mondta Virág Lajos , a Szegedi Sport és Fürdők Kft. szervezési igazgatóhelyettese.A csapat Prakab Gábor vezetésével várja a rajtot.– Egy kicsit izgulok, sőt éjszakánként a sorok összetételén gondolkodom – jegyezte meg az erdélyi származású edző. – Ezek a helyi srácok két éve fiatalabbak voltak, azóta értek és erősebbek lettek, de erős bajnokság az OB II, és erős csapat a MAC Népstadion is.Csatlakozott edzőjének szavaihoz a csapatkapitány, Maslac Michael – Az előző OB II másodikja erősödött, hiszen két játékost igazolt a Fradi harmadik sorából. Sokan érdeklődtek a meccs iránt, amely legyen jó és szórakoztató – mondta el vágyait Maslac.A mérkőzés tehát szombaton 18 órakor kezdődik, a belépő 600 forintba kerül, kivéve a 14 év alattiaknak, akik ingyen léphetnek be a műjégpályára.