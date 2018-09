Várjuk a Ferencvárost

Sahin Dezső, a megyei I. osztályban szereplő együttes szakosztályvezetője és munkatársai komoly munkában vannak azóta, amióta ismertté vált az ellenfél.



Hétfőn stadionbejárást tartottak, ezután született meg az a döntés, hogy 3000 ember mehet be az mk-meccsre. Ebben a létszámban viszont a labdaszedők, a biztonságiak, a jegyszedők, a klub munkatársai és a két csapat teljes létszáma is benne van. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel 2500 szurkoló nézheti meg a nem mindennapi összecsapást.



A jegyárusítással kapcsolatosan hamarosan friss hírekkel tudnak szolgálni a szervezők, jegyet interneten lehet majd vásárolni.



Szeged futballünnepének tekintik a meccset, éppen ezért minden klub egy utánpótlás-labdarúgóval képviselteti magát a mérkőzésen, a gyerekek főszerepet kapnak előtte.

A Délmagyarország sportrovata is kiemelt figyelmet szentel a találkozónak. 50 éve az SZVSE 1–0-ra legyőzte a Fradit, és búcsúztatta az MNK-tól. Felidézzük ezt a nem mindennapi meccset is. Megismerkedhetnek a jelenlegi kerettel, jövő héten hétfőn csapatfotózást tartunk, egész héten hangolunk a mérkőzésre, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.



Fontos információ, hogy az újságírók és a fotósok csak akkreditációval tudnak belépni. A kérelmeket a sport@delmagyar.hu e-mail-címre várják.



(Fotó: fradi.hu)