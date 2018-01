Vásárhely zúgta: ,,Hajrá, magyarok!" - remek hangulatú Világliga-rangadón győzték le a mieink a spanyolokat

I. negyed

II. negyed

III. negyed

IV. negyed

Magyarország–Spanyolország 9–8 (2–2, 3–2, 3–3, 1–1)

Férfi vízilabda világliga, C csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső sportuszoda, 1200 néző. Vezette: Golikov (orosz), de Jong (holland).

Magyarország: VOGEL (9 védés) – ZALÁNKI 2, VÁMOS 2, Mezei, Jansik D., Erdélyi, Bátori 1. Csere: TÖRÖ 1, MANHERCZ 2, Jansik Sz., Bedő 1, Vadovics.

Szövetségi kapitány: Märcz Tamás.

Spanyolország: PINEDO (11 védés) – Munarriz 1, Granados, de Toro 1, Bustos, Larumbe, Fernández 1. Csere: Minguell, Espanol, TAHULL 2, MALLARACH 3, Cabanas. Szövetségi kapitány: David Martin.

Gól – emberelőnyből: 10/4, ill. 11/6.

Kipontozódott: Minguell.

Jó egy órával a kezdés előtt már megtelt a Gyarmati Dezső sportuszoda lelátója, hatalmas volt a várakozás a magyar–spanyol férfi vízilabda világliga-találkozó előtt Hódmezővásárhelyen. A helyi ultrá nyomtá rendesen, a özönség remek hangulatot teremtett, hatalmas taps öszöntötte a mieinket a bemutatáskor.A negyed elején a spanyol támadások rendre elhaltak, a magyar lövések pedig pontatlanok, így sokáig nem született gól. Jött egy hispán emberelőny, amit Tahull váltott gólra. Gyorsan jött a válasz, az egykori szegedi kedvenc, Manhercz Krisztián egyenlített. A spanyolok türelmesen támadtak – „Passzív!" szólt egy szurkoló, jót nevetett mindenki a lelátón. Egy zúgó spanyol kapufa, majd egy magyar bombagól övetkezett az utolsó percben. A szegedi nevelés, Törö Béla lőtt iszonyatos nagy gólt, amire de Toro még válaszolt, 2–2.Spanyol kapufa után Vámos Márton értékesített pillanatok alatt egy emberelőnyt, így talpra ugrott mindenki a lelátón. Ismét nálunk volt az előny, amire „fórból" jött a válasz. „Harcoljatok!" – ordítottá az ultrá . Ezután megfagyott az eredmény, mindkét védelem jól zárt, a magyar kapuban pedig a Nagy Viktor lázas betegsége miatt beugró Vogel Soma remekelt. Manhercz lóbált egyet, majd a spanyol védő hóna alatt ellőtte a labdát, ami a kapuba vágódott, zseniális találat volt. A vendégek a 4. előnyüket váltottá gólra, majd 1 másodperccel a félidő vége előtt Vámos második gólja után 5–4-re vezettünk.Egyenlített Spanyolország, Zalánki Gergő bombája után ismét vezettünk, de egy újabb sikeres spanyol előny után döntetlen volt az állás, 6–6. Pörögtek rendesen az események. A negyed özepén átvette a vezetést az ellenfél, az ultrá érezté is, hogy kell a segítség. Zalánkinak adott erőt, távolról talált a kapuba. Végre sikerült kivédekezni egy spanyol előnyt, Bátori pedig ismét a mieinket juttatta vezetéshez, amit meg is tartottuk, 8–7.Vogel Soma tartotta jó formáját – Nagy Viktor minden védése után tapsolt a padon –, a magyar kapus bravúrt bravúrra halmozott, majd Bedő ziccere után először vezetett ét góllal a magyar együttes, 9–7. Egy emberként reklamált a lelátó, egy magyar lövést a ét sporin ívül mindenki bent látott, a játékvezető viszont hajthatatlanok maradtak. Jött egy spanyol gól, így izgalmasan alakult a hajrá. Volt esélyünk még akár ét góllal is nyerni, de ne legyünk telhetetlenek, zúgott a „Szép volt, fiú !", 10–9-re nyertünk.