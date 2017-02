Vásárhelyi Kosársuli SE: tizenkét kitüntetett

Már fel is került a Hódtói Sportcsarnok iskola felőli falára, a régi eredményjelző jobb és bal oldalára tíz játékos (Borbáth Csaba, Czibere Zoltán, Drahos Gábor, Gémes Levente, Kováts Róbert, Kukla Zsolt, Nyilas István, Szilágyi László, Utasi Gábor, Vas Péter) és két edző (Czuprák László, Elek András) portréja, amelyet a közönség megcsodálhat a ma este 18 órakor kezdődő, Debrecen elleni rangadón.



Valamennyien a Kosársuli NB I A és B csoportos, valamint NB II-es csapatainak játékosai és edzői voltak. Az 1994 decemberében utánpótlás-nevelési célból alakult Kosársuli ugyanis már két év múlva elindult a felnőtt NB II-ben, majd 2000-ben az NB I B csoportjába jutott. A 2006-os másodosztályú bajnoki aranynak köszönhetően két évig az A csoportban is játszott a csapat. Nem estek ki, de anyagi okok miatt 2009 óta a B csoportban indul a klub. Mind a tizenketten részesei voltak a Kosársuli NB I-es sikereinek, sőt Vas Péter még most is a csapat meghatározó játékosa, Utasi Gábor pedig az edzője.