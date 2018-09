Vasárnap 20 órakor Eszéken kezdődik a BL-szezon

Tudta?

A szegedi csapat 1996-ban mutatkozott be a BL-ben (akkori BEK).

Az első meccsen 27–17-re nyert a Steaua Bukarest ellen.

Mezei Richárd szerezte a premiergólt.

Ez a 15. BL-szezon.

Balogh Zsolt vezeti a házi góllövőlistát, 292 találatnál jár.

José Manuel Sierra volt az első szegedi kapus, aki gólt szerzett. A spanyol hálóőr 3 góllal zárta szegedi pályafutását.

Fero Sulc 17 gólt szerzett a Minszk ellen, ez is rekord.

2016-ban 26–24-re nyert idegenben a Zágráb ellen a PICK, ez történelmi siker volt.

Idén is a legjobbak között szerepel a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, immár 15. idényét kezdi az elitsorozatban, a VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A magyar bajnok szegedi együttes alanyi jogon szerzett indulást, és kapott második kiemeltként besorolást a B csoportba.Nyolc csapat alkotja a csoportot, a legjobb hat továbbjut, az első helyen végzett együttes egyből a legjobb nyolc közé kerül, a többiek kieséses rendszerben folytatják a küzdelmet. A lebonyolítás nem változott, a négyes döntőt májusban Kölnben rendezik.Juan Carlos Pastor együttese ismerős ellenféllel kezd, a horvát bajnok Zágráb lesz az első fordulóban a riválisa. Nem éppen ideális szurkolói időben, vasárnap 20 órakor Eszéken rendezik a meccset.Eddig 12-szer találkozott egymással a két csapat. Hat szegedi siker, két döntetlen és négy horvát győzelem a mérleg. Ami mindenképpen reménykeltő, hogy az elmúlt öt meccsen zsinórban nyert a PICK, 2016-ban először sikerült idegenben győzni, ami ezután 2017-ben is összejött.Szerdán négy meccsel kezdődött el a 2018–2019-es idény. A szegedi csoportban a Paris SG nem kegyelmezett, idegenben, a Motor Zaporizzsja otthonában nyert simán.A Szeged szerdán pihent, csütörtökön már két edzésen vett részt. A kisebb sérüléssel bajlódó – ezért nem játszottak kedden az Eger ellen – Mirko Alilovic és Stefan Sigurmannsson is rendbe jött, így ők is társakkal gyakoroltak.A jelenlegi keretből ketten, Nik Henigman és Stanislav Kaspárek még sohasem játszott a BL-ben, így számukra igazán különleges a készülődés.A topsorozatba is 16 játékost lehet nevezni, így a 19 fős keretből ismét kimaradnak biztos hárman. Ismerve a spanyol mestert, az utazó csapatot csak a szombat délelőtti szegedi edzés után jelöli ki. A csapat a tréning után együtt ebédel, majd Eszékre utazik, ahol vasárnap délelőtt edzésen vesz részt.A meccset a Sport 1 élőben adja, lapunk természetesen ott lesz, fotókkal, friss hírekkel és online tudósítással jelentkezünk a horvát városból, a delmagyar.hu-n pedig útinapló formájában számolunk be a túráról.A szerdai játéknap eredményei, A csoport: Rhein- Neckar Löwen (német)–Barcelona (spanyol) 35–34. B csoport: Zaporizzsja (ukrán)–Paris SG (francia) 29–35. D csoport: Cocks (finn)–Leon (spanyol) 19–19, Dinamo Bukarest (román)–Elverum (norvég) 26–24.