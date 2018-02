Vasárnap a BL-címvédő Vardar Szkopje otthonában szerepel a Szeged - Balogh még nem játszhat

Nincs törés. Balogh Zsolt bokája sokat javult. Fotó: Kocsis Alíz

Egy hete pénteken, az edzés „hajrájában" Balogh Zsolt rálépett Bánhidi Bence lábfejére, és ekkor kifordult a bokája a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata játékosának. Komoly fájdalmai voltak a válogatott jobbátlövőnek, Djordje Ignjatovics terapeuta egyből kezelésbe vette a sérült testrészt.– Sokat javult a bokám – számolt be az állapotáról Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa –, szerencsére csak a szalagom sérült, az MRI nem állapított meg törést. Gyorsan lekopogom, eddig elkerültek a sérülések, nagyon régen volt ilyen gondom. Szerdán már szobabicikliztem, fájt, de csináltam, a járás még nem az igazi, de egy boka gyorsabban regenerálódik, így nagyon bízom benne, hogy jövő szombaton a Zágráb elleni hazai meccsen ott lehetek a csapatban.

A szegedi együttes nagyszerű BL-győzelemmel kezdte az idei szezont Németországban. A Löwen ellen 37–35-re nyert a magyar csapat.– Otthon kezdtem el nézni a meccset, majd az első félidő közepén német vezetésnél elindultam kezelésre az újszegedi sportcsarnokba. Amikor újból bekapcsoltam a tévét, akkor már csak egy találattal vezetett a hazai gárda. Ekkor tudtam, hogy van esélyünk a győzelemre, és bejött az érzésem. Nagyon boldog voltam, üzentem is egyből a srácoknak, mert ez nagy bravúr volt. Szombaton útra kel a csapat, vasárnap 17 órakor a macedón fővárosban, a BL-címvédő Vardar Szkopje otthonában szerepel.– Most sem lesz rajtunk nyomás – zárta a gondolatait a MOL-PICK legeredményesebb BL-gólszerzője, Balogh Zsolt –, felszabadultan játszhatunk, éppen ezért volt a Löwen elleni siker fontos, mert így a mögöttünk lévő csapatoktól sikerült meglépnünk. Az biztos, hogy erőt ad majd a társaimnak, hogy közel száz szegedi szurkoló lesz a lelátón, mert mindig jó érzés úgy játszani, hogy hallatszik a „PICK Szeged!" biztatás.Juan Carlos Pastor alakulata ma még délelőtt Szegeden edz, holnap kilenc óra után indul el a Szeged–Budapest–Szkopje útvonalon. A delmagyar.hu a szokásos módon, útinapló formájában számol be a meccsről. Érdekesség, hogy a mérkőzés másnapján a bécsi leszállást követően a csapat Egerbe utazik, ahol kedden 18 órakor bajnokit játszik.