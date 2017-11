Vasárnap A Rhein-Neckar Löwent fogadja a MOL-PICK Szeged - Kellemes ismerős érkezik

Bánhidi Bence jótékonysági akciója

A MOL-PICK Szeged válogatott beállósa, Bánhidi Bence 2022-ig meghosszabbította a szerződését. Ezen az eseményen egy jótékonysági akciót indított el. A Löwen elleni meccsen kezdődik a gyűjtés a Reménysugár a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány számára. Méghozzá egy speciális állást segítő gépre, amelynek megvásárlásával végtagsérült rákbeteg gyermekek rehabilitációját segítenék elő. Mindenki, aki minimum 1000 forinttal támogatja az alapítványt, egy jegyet kap, amellyel részt vesz a december 2-i (a Plock elleni hazai BL-meccsen) sorsoláson.

Ismerjük meg a MOL-PICK vasárnapi ellenfelét. Augusztusban a német szuperkupa megnyerésével kezdte a 2017–2018-as szezont az elmúlt két idény Bundesliga-győztese. A kupagyőztes Kielt büntetők után győzték le.A nyáron négy-négy távozó, illetve érkező volt a mannheimi székhelyű Löwennél. Mindössze 28 évesen vonult vissza a svéd válogatott balátlövő, Kim Ekdahl du Rietz, akit elmondása szerint nem tett boldoggá a mindennapos profi sport.Pótlására két embert is vettek, Rnics támadásban, Bliznac pedig védekezésben lehet erre képes. Egy évre Veszprémbe írt alá a balszélső Dejan Manaszkov, akinek a helyét a Svédországban a válogatottnál Jonas Källman elsődleges utódjaként számon tartott Jerry Tollbring vette át. A jobbszélen is változtattak, azonban ott a Flensburggal konkrétan játékost cseréltek. A szerb Radivojevics érkezett onnan, míg a német Steinhauser oda igazolt.A jelenlegi idényben mindössze egy veresége van a Löwennek, amelyet a bajnokságban a rivális Flensburg ellen szenvedett el. További nyolc meccsét megnyerte a Bundesligában, a német kupában három nyert találkozóval a negyeddöntőben vannak, míg a BL-ben a Nantes otthonában és a Barcelonával otthon ikszeltek, a Plockot és a Zagrebet hazai pályán, a Kristianstadot pedig idegenben győzték le.A Löwen legjobbja idén is az irányító Schmid, azonban kiváló formában van a beálló Pekeler és a balátlövő Mensah is, valamint a 21 éves Tollbring is termeli a gólokat.Kellemes emlékeik lehetnek a szegedi szurkolóknak a Löwenről. Az elmúlt idényben idegenben győzte le a Pastor-csapat hat góllal az „Oroszlánokat" a csoportkörben, de 2015. december 5-én ez hazai pályán is sikerült, míg a 2014–2015-ös szezonban a nyolcaddöntőben, kettős győzelemmel ejtették őket ki a Bajnokok Ligájában.