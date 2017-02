Vasárnap a Zalaegerszeget fogadja a Szedeák

Jól jön a plusz egy nap a szegedieknek, mert mint megírtuk, sok gonddal küzdenek: Bán Tibor és Juhos Levente sérült, Nenad Sulovics eltiltott, a létszámhiány pedig az edzéseken elvégzendő munkát is megnehezíti a Nikola Lazics, Milenko Topics edzőpáros számára.



Ráadásul igazi topcsapatra kell készülniük, a vasárnap 18 órakor kezdődő összecsapáson ugyanis egy kiváló formában lévő Zalaegerszeg látogat az újszegedi sportcsarnokba. A korábban a szegedi női klubnál is dolgozó Bencze Tamás veze- tőedző együttese idén a dobogóért küzd, legjobbjuk az amerikai Emanuel Ubilla, aki 18 pontot átlagol meccsenként.



A Szedeák ezúttal is számít a szurkolóira, mert ahogyan a Facebookon írják: minden hangra, minden tapsra nagy szükségük van.