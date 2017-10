Vasárnap hazai pályán is bemutatkozik Andjelko Mandics és a Szedeák

Andjelko Mandics abban hisz, hogy a biztatás eredményesebb, mint a kritika. Fotó: Frank Yvette

– Fontos volt a jó kezdés – fogalmazott Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának nyáron kinevezett vezetőedzője. A szezon egy debreceni sikerrel indult, vasárnap 18 órától pedig következik az első hazai mérkőzés az újszegedi sportcsarnokban a Zalaegerszeg ellen.– A védekezésünk rendben van, egészen jó volt Debrecenben is, csak hatvanhat pontot kaptunk. A támadójáték kevésbé működött, az lehetne jobb. A helyzeteink megvoltak, de a tiszta dobások és a ziccerek kimaradtak. Sok munka vár még ránk, de haladunk.Ahogy a tréner beszél, sugárzik róla a nyugalom, ezt munkatársai is kiemelték vele kapcsolatban. Persze ő sem mindig ilyen.

– Fel tudok robbanni a kispadon, van, amikor ez kell. Az érzelmekre szükség van, ám én abban hiszek, hogy a biztatás eredményesebb, mint a kritika. Persze a kritizálásnak is megvan a helye, edzésen kielemezzük a hibákat, de meccs közben többet ér egy jó szó. Szerencsére nincs gond a srácokkal, megértették ezt, és alkalmazkodtak hozzá.A holnapi ellenfél, a Zalaegerszeg hazai pályán 91–60- as vereséggel kezdte a szezont a Kecskemét ellen – nem kérdés, hogy javítani szeretnének. A zalaiaknál a korábban a szegedi női csapatnál dolgozó Bencze Tamás a vezetőedző, a keretben pedig ott van az exszedeákos Horváth Ákos. Mivel népszerű volt a szegediek szerdai nyílt edzése, a meccsen is sok nézőre lehet számítani.– Fontos, hogy sokan legyenek a lelátón, és persze az is, hogy minél jobb játékkal szolgáljuk ki a közönségünket. Nem annyira rossz csapat a Zalaegerszeg, amit ez a harmincegy pontos vereség mutat, nehéz dolgunk lesz – tette hozzá Mandics.