Vasárnap rendezik a döntő visszavágóját: Veszprémben lehet bajnok a Szeged

A szegedi szurkolók 2007 óra várnak a bajnoki aranyra. Fotó: Frank Yvette

Kedvező, de nem megnyugtató helyzetből várja a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a bajnoki döntő visszavágóját. Ezt hangsúlyozták a játékosok és edzők egyaránt a találkozót követően. Vasárnap 15 órátóla Telekom Veszprém otthonában lépnek pályára Juan Carlos Pastor vezetőedző tanítványai. A tét a K&H liga aranyérme.A párharc első felvonását a MOL-PICK Szeged fantasztikus hangulatú összecsapáson 32–28- ra nyerte meg. Ezzel a Tisza- parti együttesnek elérhető közelségbe került 2007 után ismét az első hely megszerzése.Ennek az eredménynek az értékét kiválóan tükrözi és tovább emeli, hogy 2013 óta, amióta Pastor a szegediek trénere, ez az első háromgólosnál nagyobb PICK-győzelem a Veszprém ellen. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a mérkőzés 58. percében már hattal is vezettek Bánhidiék, az több mint biztató. Az aranyérem sorsa tavaly dőlt el először oda-visszavágós rendszerben, akkor az első felvonást a veszprémiek hét góllal nyerték meg otthon, míg a szegediek csak hárommal nyertek a visszavágón.Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Telekom Veszprém idén éppen az újszegedi sportcsarnokban aratott rendkívül sima győzelmet (21–30). Szokatlanul nehéz őszi időszaka volt a szegedieknek, több meglepő vereséggel, döntetlennel, aminek ez a kilencgólos különbségű is a része, oka volt. Ez már azonban a múlté, a MOL-PICK 2018-ban már begyűjtötte idegenben a német bajnok Rhein- Neckar Löwen és a Veszprém skalpját is. Utóbbira készül ismét, hogy tíz ezüstös szezon után újra aranyéremmel örvendeztessék meg a szurkolótábort.