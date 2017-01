Vastapsot kapott a Pick Makón

MOL-Pick Szeged–RK Vojvodina 35–27 (15–14)

Felkészülési mérkőzés, Makó, 650 néző. Vezette: Asztalos, Bárkányi.

MOL-Pick Szeged: Sego – Pedro 3, Buntic 8, Skube 4, Árpási 1, Blazevic 5, Källman 4. Csere: Sierra, Nagy (kapusok), Fekete 3, Sunajko 1, Sostaric 5/5, Benák, Haszilló, Patyi, Mezei B 1/1, Dolezsál. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Vojvodina: L. Arszenics – Sztankovics 3, Pesics 7, Orbovics 6, Vucskovics 1, Osztojics 5, Sztojanovics. Csere: Jandrics (kapus), Bojanics 1, Grozdanics 2/1, M. Djukics 2, Radonjics Popov. Vezetőedző: Milan Mirkovics.

Hétméteres: 7/6, ill. 3/1.

Kiállítás: 4, ill. 6 perc.

Szombaton már bajnoki meccs (a Mezőkövesd lesz hazai pályán az ellenfél) vár a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára. Juan Carlos Pastor együttese győzelemmel hangolt az év első NB I-es meccsére, Makón, közel telt ház előtt 35–27-re verte a szerb Vojvodinát. A szegediek tartalékosan játszottak, hiányoztak a válogatott játékosok, illetve Sandro Obranovic kisebb sérüléssel bajlódott, így ő a lelátóról nézte a meccset.A Makó KC igazán kitett magáért, a meccs előtt a helyi szegedi szimpatizánsok köszöntötték Jonas Källmant, majd Balogh Zsolt is ajándékot vehetett át. Minden dicséretet megérdemel a magyar válogatott átlövő, hiszen pihenője alatt első szóra mondott igent a makói felkérésre, hogy eljöjjön a meccsre. Ott volt a brazil Thiagus Petrus is, aki azt láthatta, hogy Denis Buntic és Alen Blazevic rendesen megszórja magát.Jól kezdett a Pick, az újvidékiek azonban megnyomták az első félidő hajráját így szoros volt a meccs. A második játékrészben robbantott a MOL-Pick, Skube remekül osztogatott, Sostaric pedig értékesítette a megítélt büntetőket, így az utolsó öt percben már az ifik voltak a pályán. Nagy Martin a kapuban be is mutatott egy bravúrt, Fekete Bálint remek gólokat szerzett, Mezei Bendegúz pedig értékesítette a hétméterest, így a tinik is tartották a megszerzett előnyt.A lefújás után pedig a helyi fiatalok elözönlötték a pályát, fotókat készítettek a szegedi játékosokkal. Egy biztos: ezzel a meccsel újabb szurkolókat állított maga mellé a Szeged, még nagyobb lesz a tábora.