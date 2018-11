Vb- és Eb-érmeket szerzett kettlebellben - Gál Vera a kontinens legjobbja akar lenni

Eb-aranyra hajt. Fotó: Gál Vera/Facebook

Az orosz piacokon a takarmányt régi orosz súlymértékben (1 pud=16 kg) mérték, az erre szolgáló vassúly a gömbsúlyzó őse, ebből az eszközből jött létre a kettlebell, amely egy fogantyús vasgolyóval végzett sport. Az eszköz szabályos fellendítésével remek kondíciónövelő gyakorlatokat lehet végezni, így a kettlebell világszerte egyre népszerűbb, hazánkban is vannak erre szakosodott trénerek, főként fitnesztermekben. A fitneszirányzat mellett viszont van versenysportrésze is a kettlebellnek, így már Európa- és világbajnokságokat is rendeznek.A magyarok – főként kecskemétiek – rendszeres résztvevők, de Gál Vera révén a legutóbbi viadalokon Szegedet is képviselték, nem is akárhogyan: az idei Eb-ről két ezüstéremmel tért haza, majd a világbajnokságon is remekelt, hiszen szakításban a világ második legjobbja lett az amatőrök kategóriájában, a „hosszú ciklus" gyakorlatban pedig bronzmedált szerzett. Előbbi gyakorlatnál egy 16 kilogrammos súlyzóval 10 perc alatt 176 szabályos ismétlést mutatott be, utóbbiban pedig mindkét kezében egy-egy súlyzót tartva 41 ismétlést adott meg neki a bíró ugyanennyi idő alatt.– Nyolc éve kezdtem el űzni a kettlebell fitneszirányzatát. Tavalyelőtt viszont megismerkedtem egy edzővel, aki a versenyeken használt technikára szakosodott, megtetszett ez az irány, és belevágtam – mesélte a kezdetekről a 37 éves sportoló, aki korábban triatlonozott.A versenyekhez egyesületet is kellett választania, így Nagy Péterékhez csatlakozott, a Szegedi Lelkesedés SK pedig Gál Vera kedvéért megalakította a kettlebell szakosztályt is.– A kettlebellt főleg küzdősportolóknak szokták még ajánlani, mivel segít az intenzív versenyekben, növeli a tüdőkapacitást. Most azon is dolgozom, hogy Szegeden még több emberrel ismertessem meg a kettlebellt, és a városból többen is járjunk versenyekre – mondta a sportoló, aki szerint a technikát akár 6–8 évesek is elsajátíthatják, a határ pedig a csillagos ég, veterán kategóriában 80 évesek is szerepeltek a világbajnokságon.– Célom, hogy a 24 kilogrammos vasgolyókkal versenyző profik közé kerüljek. Addig is az amatőrök között szeretnék Európa-bajnoki aranyat szerezni lökésben – zárta a beszélgetést Gál Vera.