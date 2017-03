Vb-ezüstöt nyertek Jászapátiék

Az egyetlen zárónapi egyéni számban Liu Shaoang a fináléban nem bízott semmit a véletlenre, fantasztikusan kapta el a rajtot, és a külső pályáról indulva másodikként vette be az első kanyart, kisvártatva pedig az élre állt. Nagy tempót diktálva egészen a végéig vezette a futamot, de az összetettben is első helyen záró Szeo Ji Ra kívülről megelőzte. Az utolsó körben nem volt esélye, hogy visszavegye a vezetést, inkább a második hely megtartására koncentrált a kanadai Hamelin szorításában.



A Bácskai Sára Luca, a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet képviselő Jászapáti Petra, valamint Heidum Bernadett és Keszler Andrea alkotta csapat sporttörténelmi tettet hajtott végre, ugyanis döntőben is először szerepelt, azaz Magyarország első vb-érmét nyerte a számban.



A 3000 méteres verseny egészében a harmadik helyen haladtak a magyarok közvetlenül a kínaiak és a hollandok mögött. A papírforma szerint leggyengébb négyes, a japán féltávtól némi lemaradással követte a triót. Mielőtt azonban a hajrában elkezdődött volna az igazi csatározás a dobogós helyekért, a holland váltó egyik tagja négy körrel a vége előtt elesett, és ez el is döntötte az egész futamot, mivel a magyaroknak nem volt esélyük utolérni a kínaiakat, a bronzérem pedig Japán ölébe hullott.



– Nem érzékeltem, hogy milyen messze vannak tőlünk a japánok. Csak arra gondoltam, hogy mindent bele kell adnom, hogy megtartsuk a második helyet. A kínaiak utolérésére nem volt esély – mondta Jászapáti, aki szombaton 1500, vasárnap 1000 méteren szerepelt a B döntőben, előbbiben tizedik, utóbbiban hetedik lett. Összetettben a tizenegyedik helyen végzett, egyéni teljesítményét várakozáson felülinek nevezte.



A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású férfi négyes a 2015-ös ezüst után nem titkoltan is aranyéremért érkezett, sokáig az élen is haladt az 5000 méteres verseny döntőjében, a végén azonban valamennyi ellenfele megelőzte, így negyedikként ért célba, de az oroszok kizárása miatt végül harmadik lett Hollandia és Kína mögött.