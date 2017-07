Vb-indulásért kajakoznak: a mai, szolnoki szétlövésen Medveczky és Birkás is érdekelt

Mivel a plovdivi kajakos, kenus Európa-bajnokságon a Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs (DÉMÁSZ-Szeged) páros (képünkön) nyert K2 200 méteren, így nyugodtan mondhatjuk, a mai szolnoki világbajnoki szétlövésen Európa legjobb két sprintpárosa küzd meg a vb-helyért ebben a számban. A másik hajóban a győri Horváth Bence, Szomolányi Máté duó ül: mindkét egység nyert egy-egy válogatót, ezért van szükség a szétlövésre.



– Ezen nincs is mit vitatkozni, és az is előfordulhat, hogy mint friss Eb-győztes egység nem jutunk ki a vb-re, ahol a magyar hajó esélyes lehet az elsőségre – mondta a bulgáriai hazatérés után Birkás. – Készen állunk mindenre, nem kell jobban koncentrálni most sem, mint máskor. Egyszerű a feladat: menni kell egy maximális pályát. Stressz nincs rajtunk, hiszen fiatalok vagyunk, és így is szép eredményeket értünk el idén. Várjuk a szétlövést, hiszen egy jót akarunk versenyezni.



Élete egyik legjobb szezonját futja a DÉMÁSZ-Szeged kajakosa, a négyessel 500 méteren friss Európa-bajnok Medveczky Erika. Már biztos vb-résztvevő K4 500 méteren, de még K1 500 méteren is induló lehet, ha legyőzi Takács Tamarát (Győr) a szétlövésen.



– Mentálisan kell felkészülnöm a feladatra, de az elmúlt két hét a válogatóval, az Eb-vel és az utazással együtt fizikálisan is sok volt – mondta Medveczky. – Az ellenfelem ugyanezt járta végig, azaz ebben nincs különbség köztünk. Ez a szám nagy pluszt adhatna: jót tenne a lelkemnek, és a jövő szempontjából is fontos lenne, ha én indulnék Racicében.



Birkásék futama 11.30-kor, Medveczkyé pedig 15 órakor kezdődik ma a szolnoki Holt-Tiszán.