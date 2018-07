Heteken keresztül a foci volt a téma. Ki lehet a győztes, miért esett már ki a német vagy éppen a brazil válogatott? Ez a Pavard gyerek milyen ügyes! Modric mennyit tud futni! Hazard a vébé egyik legjobbja, de ez a fiatal angol válogatott is sokra hivatott. A végére felpörgött mindenki, lendületet kapott a futball, csak erről beszéltek a sportbarátok.



Jobb lett a vébé, mint ahogyan indult. Mi is egyre nagyobb lendületet kaptunk, a Délmagyarország–Hági Szurkolói Klub is az utolsó hetekre minden meccsre megtelt. Remek kis csapat vett körül bennünket. Könnyű volt dolgozni, sikeressé tenni a közös szervezésünket. Azért hoztuk létre az eseményt, hogy a gyerekek főszerepet kapjanak, megmutassák magukat, olvasóink pedig képet kapjanak arról, hogy Csongrád megyében szeretnek a fiatalok futballozni. Közel négyszáz utánpótlás sportoló érkezett vendégként hozzánk, közösen szurkoltunk, játszottunk.



Persze ezzel nem oldunk meg minden problémát, leginkább azt, hogy sok helyen létszámgondokkal küzdenek a klubok. Kevés a gyerek, így bizony nem egyszerű csapatot összehozni, de sok-sok remek példát láthattunk, hogy miként kell közösséget építeni, elérni azt, hogy egy-egy kistelepülésen is focizzanak a gyerekek. Talán mi is segítettünk abban, hogy aki eddig nem rúgta a labdát, az most edzésre jelentkezzen, elkezdjen mozogni.



Furcsák lesznek a délutánok, az esték. Nem lesz meccs, nem kell azt mondanunk, hogy „Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a vébéklubban!". Hiányzik majd mindkettő.