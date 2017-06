Védőből is lehet gólkirály

Megyei I. osztály

Szorosan fogták. Gémes Bence (zöldben) 28 gólt szerzett. Fotó: Török János

Makó, Csanytelek, Szatymaz, Földeák, Zsombó és Móraváros adta a Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságok gólkirályait. Az abszolút első a szatymazi Kormos Attila lett 40 találattal – egy korábbi védőtől ez komoly teljesítmény.A Makó támadója, Gémes Bence 28 bajnokin 28-szor volt eredményes, ezzel szerezte meg a megyei I. osztály gólkirályi címét. A Szeged 2011-GA színeiben az NB II-t is megjárt támadó a Nagykanizsa elleni osztályozón kiemelt figyelmet kapott – gyakran hárman „ugrottak a nyakára". Sokkal finomabb bánásmódra az NB III-ban sem számíthat majd a még mindig csak 24 éves csatár.

Megyei II. osztály

Megyei III. osztály

Az utolsó fordulóban rendezték a Csanytelek–Makó II. (1–3) mérkőzést, amelyen a góllista első két helyezettje nem talált be – a hazai Nagy István játszott, a makói Béres Róbert viszont nem. Az utolsó előtti játéknapon viszont mindketten eredményesek voltak, így Nagy megőrizte az ekkor megszerzett előnyét.A Homokháti csoportban egyértelmű volt a győztes kiléte, akinek már csak egyetlen célja lehetett az utolsó fordulóban: elérni a 40 gólt. Ez sikerült is a szatymazi Kormos Attilának egy mesterhármassal, és ez azért is nagy dolog, mert ő voltaképpen védő, ám edzője, Polgár Attila javaslatára lett támadó – jól döntöttek.

Megyei IV. osztály

A Tisza–Maros csoportban viszont annál nagyobb volt a küzdelem: a földeáki Debreceni Dávidot két baksi, Mihály Róbert és Nana Mihály üldözte. Az utolsó fordulóban Debreceni négy gólt szerzett, az utolsót a Kübekháza ellen a 87. percben, míg Mihály csak egyszer talált be – igaz, neki a bajnok Csanádpalota ellen kellett volna megtartania kétgólos előnyét.Mindkét gólkirályban közös, hogy a 18 fordulós alapszakaszt megnyerték, majd a rájátszás további hat mérkőzésén 5-5 gólt szerezve végeztek az élen. A Homokháti csoportban a Zsombó II. játékosa, Csikós Krisztián nyert 32, míg a Tisza–Maros csoportban a Móravárosi Kinizsi II. fiatalja, Hamza Tibor végzett az élen 28 találattal.