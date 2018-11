Véget ért a HFC negatív sorozata, több mint 150 nap után nyertek újra

Örülhettek. A HFC hosszú idő után nyert újra. Fotó: Frank Yvette

Ha a nyári szünettel együtt számolva is, de öt hónap bizony sok idő. A Hódmezővásárhelyi FC legutóbb ugyanis az előző bajnokság utolsó fordulójában, június 3-án tudott meccset nyerni, a következő győztes találkozóra pedig egészen november 4-éig kellett várni.– Szerencsés vagyok, hogy ilyen mentalitású játékosaim vannak. Nem egy agyonvert, összeroskadt csapat vagyunk, hanem egy mindenre elszánt brigád, akinek eddig nem jött össze semmi – fogalmazott Szűcs Róbert, a HFC edzője.A gárdát sérülések is sújtották, ennek következtében gyakorlatilag egy csatár nélküli játékot játszik a HFC.– Rendszerben gondolkozunk, amiből mindenkinek ki kell vennie a részét. Bízom abban, hogy a hiányzókra hamarosan számíthatok, de Kovács Zsolt szárkapocscsonttörése nagy érvágás volt számunkra, Huszár kiválása is érzékenyen érintett. A fiatalok azonban lassan felveszik az NB III ritmusát. Nagy dolognak tartom, hogy a nehézségek ellenére rendre győzelmi esélyeink voltak. Szeretnék néha olyan könnyen meccset nyerni, mint ahogy páran tették ellenünk: semmi különöset nem csináltak, de 0–0-nál kaptak egy tizenegyest, míg számunkra nehezebb volt a síp – mondta a vásárhelyiek trénere.A HFC a hátralévő három bajnokiból kettőt szeretne megnyerni, hiszen a Pécs, a Szekszárd és a Rákosmente személyében három olyan csapattal találkozik, amellyel szemben van esélye a győzelemre.