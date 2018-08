Végre legyőzte a mumust a SZEOL SC

Labdarúgó NB III Közép csoport, 1. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 300 néző. Vezette: Szommer Attila – jól (Varga, Zahorecz).Leindler 6 – Kéri 5, Rácz 6, Gál 6, Grünvald 6 – Ondrejó 5, Lévai 5– Göncző 5 (Buzási 5, 42.), Beretka 6 (Forró –, 85.), Pócs 6 (Horváth P. –, 76.)– Péter 5.Siha Zsolt.Pacéka – Németh M., Bodó, Vajda (Tihanyi, 61.), Hampuk – Bata,Tóth A. (Fonyódi, 46.), Fenyvesi, Keresztes (Havas, 76.) – Hleba, Harsányi.Turi Zsolt.Grünvald (3.), Pócs T. (14.).Pócs (22.), Buzási (43.), Lévai (66.), ill. Keresztes (68.), Fonyódi (75.), Bodó (93.).Az ellen a Szentlőrinc ellen rajtolt a SZEOL SC, amelyet a közelmúltban idehaza nem tudott legyőzni, két vereség mellett csupán egy döntetlen volt a mérlege a Baranya megyei ellenféllel szemben. Siha Zsolt két új szerzeménynek szavazott bizalmat a kezdő tizenegyben, a most érkezettek is hamar felvették a csapat ritmusát. Remekül kezdtek a szegediek, még három perc sem telt el a meccsből, amikor Beretka bal oldali szögletére érkezett a hosszún Grünvald, fejesével pedig megszerezte a vezetést a hazai csapat.Az első negyedóra végére a kék-feketéknek sikerült megduplázniuk előnyüket, ezúttal jobbról érkezett középre a labda, Pócs Tamás pedig közelről fejjel vette be a szentlőrinci kaput, így góllal debütált új együttesében. A nagy melegben lejátszott meccsen a két szegedi gólt követően kevés helyzet alakult ki, a vendégek nem találták a fogást a masszív szegedi védelmen, a SZEOL gyors támadásait pedig nem tudta befejezni a szünet előtt, ám így is kényelmes helyzetből várhatta a folytatást.A szünet után a vendégektől főképp távoli lövésekre futotta, ezeknél viszont Leindler Domonkos rendre a helyén volt. Pontrúgásokból sem tudott komolyabb lehetőséget kialakítani a Szentlőrinc, így maradtak az átlövések, ezek viszont továbbra sem vezettek eredményre. A cserék sem lendítettek a Szentlőrinc játékán, a SZEOL pedig okosan futballozva tartotta az eredmény, így először győzte le hazai pályán a Szentlőrincet, egyúttal győztes rajtot vett az NB III-ban.– Tudunk mi ennél sokkal jobban is futballozni, de nem emlékszem arra, hogy lett volna nagy helyzete az ellenfelünknek a második félidőben. Úgy kezdtünk, ahogy egy ilyen meccsen kell, ilyenkor tudat alatt arra figyel az ember, hogy ne kapjon gólt. Szerettünk volna többet dominálni, és megrúgni a harmadikat, de ez nem jött össze. Nagy eredménynek tartom, hogy legyőztük az igen masszív Szentlőrincet.