Vegyes tapasztalatok: két szegedi az U20-as kosárlabda-válogatottban

Gáspárnak már volt nemzetközi tapasztalata, Bendegúz viszont most szerepelt először a válogatottal nemzetközi tornán.



– Nem azt hoztam, amit vártam magamtól, de sikerült felvennem a ritmust. Inkább taktikai dolgokat tanultunk, de az utazás nagyon fárasztó volt, ez sok energiát emésztett fel – mondta Kerpel-Fronius Gáspár, aki a rövid pihenőjét igyekezett kihasználni egy családdal és barátokkal töltött nyaralással, bár a kosárlabda ekkor is szóba került, hiszen testvére szintén kosarazik.



Poór Péter szövetségi kapitány a torna után elégedett volt a srácok teljesítményével, és reményét fejezte ki, hogy találkoznak még a jövőben a két szegedivel.



Bonifert Bendegúz már az edzőmeccseken érezte a bizalmat, összességében pedig értékes tapasztalatokat szerzett Szófiában.



– Meg kellett találnom a helyemet a csapatban. Nagyon kevés pontot kaptunk, a védekezésünkkel nem volt baj, támadásban viszont kijöttek a fizikális különbségek. Az Eb elején még éreztem magamban energiát, viszont a tíz nap alatt lejátszott nyolc meccs szellemileg és fizikailag is sokat kivett belőlem – nyilatkozta a Szedeák fiatalja, akinek édesapja, a Szedeák ügyvezetője, Bonifert Domonkos is igyekezett hangsúlyozni a pozitívumokat a tornát követően.