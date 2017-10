Végzetes rövidzárlat: egy perc alatt nyert helyzetből kapott ki a Szentes

Szabó Krisztina (2-es sapkában) gól nélkül maradt. Fotó: Vidovics Ferenc

Női vízilabda OB I, 4. forduló. Eger, 300 néző. Vezette: Rubos, Bereczki.Horváth (6 védés) – Molnár, RÁSKI 2, Miklós 1, Tóth, Games 1, Somhegyi. Csere: Kékesi, Kocsis, SZILÁGYI 1. Vezetőedző: Biros Péter.LEKRINSZKI (11 védés) – Szabó K., HEVESI, Guannan 1, DIAS 3, Rybanska, Mirshina. Csere: Brávik, Kudella. Vezetőedző: Vidumanszky László.6/1, ill. 8/0.–, ill. 3/2.Amikor 3–1-re megléptek a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter vezette hevesiek, nem festett jól a meccs. A hazaiak magabiztosan meneteltek, akcióból és emberelőnyből is betaláltak. A Hungerit kihagyott egy büntetőt, majd Ráskitól jött egy gyönyörű ejtésgól, ami el is vehette volna a Kurca-partiak önbizalmát. Fordítva történt: miután Vidumanszky László megkérte tanítványait, hogy nyugodjanak meg, kiharcoltak még két ötméterest, Dias pedig értékesítette is azokat, sőt, a brazil légiós 3–3-nál egy távoli bombával lőtte ki a jobb felső sarkot, a gyönyörű, vezetést jelentő találat után pedig végképp magabiztossá vált a Szentes.

A Kurca-partiaknál eközben a felnőttválogatottba is meghívót kapó Lekrinszki Gina is villogott, pár bravúros védéssel a hazaiak lövőkedvét is elvette, az Eger egyre bizonytalanabbul támadott.A harmadik negyedet úgy kezdte az Eger, hogy már 13 játékperce nem tudott betalálni, de sajnos a fordítás után a Szentesnek sem ment a góllövés, találat nélkül maradtak a nézők a harmadik játékrészben. Az utolsó negyedben a kapufák egyik félnek sem kedveztek, de a hajrában jött az, amire nem számítottunk: a szentesi rövidzárlat. Az addig szenvedő Eger egy perc alatt kétszer betalált, majd Rybanska az utolsó percben hiába került ziccerbe, Horváth kapufára tolta a lövését, így nyertek a hevesiek.– Megengedtük az Egernek, hogy fordítson. A helyzetkihasználásunkon javítani kell.