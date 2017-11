˝Veletek vagyunk!˝ - Holnap a Nantes ellen játszik BL-meccset a MOL-PICK Szeged

Gaber a francia bajnokságban is többször játszott sikerrel a Nantes ellen. Fotó: Kuklis István

„Mindenki elesik, a győztesek felállnak és továbbmennek!" – írta Török Zoltán szegedi szurkoló egy olyan felvetésre, hogy milyen mondattal motiválnák a PICK-hívek a játékosokat a Nantes elleni holnapi BL-meccs előtt. Amilyen puskaporos volt a szegedi táborban a hangulat a Löwentől elszenvedett vereség, majd Zubai csapatkapitányi lemondása után, úgy vette egyre jobban át a csapat mellé állás a főszerepet.Egy szurkoló képes megbocsátani, ha nyernek a kedvencek, akkor gyorsan felejt. Most éppen egy ilyen meccs következik szombaton 17.30-kor az újszegedi sportcsarnokban. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában, a 7. fordulóban a francia HBC Nantes együttesét fogadja a magyar együttes. Két hétpontos gárda összecsapására kerül sor.

Várakozás



Niko Mindegía, a Szeged egykori játékosa

– Nagyon jó a Nantes, erősek, bár amilyen jól kezdték a szezont, most nincsenek olyan formában. Amikor ellenük játszottunk, több játékosuk is sérült volt, nem voltak olyan frissek, elég fáradtan mozogtak. Nehéz lesz, de ha a volt csapatom jól játszik, akkor megnyeri a meccset. A kulcs most ebben a helyzetben, amelyben a Szeged van, a pozitív mentalitás lesz. Ha ez megvan, ami azért nem könnyű, akkor megszerzi a két pontot.

A gallok már csütörtökön megérkeztek Szegedre, szerdán az Ivry otthonában játszottak bajnokit, ezért jöttek egy nappal hamarabb. A vendégek főpróbája nem sikerült, 30–29-re kikaptak, és bizony a Plock elleni győzelem ellenére közel sincsenek olyan formában, mint amikor a Szegeddel a nyitófordulóban (30–26) játszottak. A francia bajnokságban csak a hetedik helyen állnak, 8 meccsen 4 győzelmet és 4 vereséget könyvelhettek el.A PICK kedden simán nyert Komlón (37–27), ez kötelező lecke volt. A keretből Stas Skube kisebb lábsérüléssel bajlódott, ezért nem játszott az egykori Bányász ellen, de tegnap már a csapattal edzett.Ha szurkolói mondattal kezdtük a meccsbeharangozót, akkor zárjuk is azzal. Csapó Attila, a Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület elnöke írta a következőt: „Veletek vagyunk!". Egy biztos, a csapatnak most nagy szüksége lesz a hűséges és fantasztikus szurkolótáborára.