Vereséggel végződött a HFC meccs

Hódmezővásárhelyi FC–Iváncsa KSE 1–2 (0-2)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Horváth Máté – közepesen (Flinta, Pipicz).

HFC: Krnács 6 – Tóth J. 6, Szabó Cs. 6,5, Huszár 7, Mezei 6,5 – Koncz 6 (Szabó M., – 73.), Katona 6, Komáromi 6 (Bartyik R., 73. –), Hrabovszki 6 – Kecskeméti 6 (Bódai, 65. –), Geiger 6. Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Iváncsa: Dániel – Balogh, Kertai, Bognár (Berényi, 73.), Szántó, Szauter (Bartha, 83.), Fekecs, Aradi, Cseszneki (65.), Pribék, Madarász. Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Huszár (79.) ill. Balogh L. (30., 11-esből), Aradi (43.)

Sárga lap: Mezei (13.), Szabó (73.) ill. Cseszneki (15.)



Ezúttal kétcsatáros játékkal próbálkozott a Hódmezővásárhelyi FC, ami úgy tűnt, működik is, több ígéretes lehetőségük is volt a kék-sárgáknak.



Az első fél óra végén azonban a semmiből vezetést szereztek a vendégek, miután egy indításnál a tizenhatos és az alapvonal sarkánál találkozott egymással Krnács kapus és Szauter, a játékvezető pedig a partjelző intésére büntetőt ítélt. A tizenegyest Balogh váltotta gólra, nem sokkal később pedig egy szöglet utáni fejessel megduplázta az előnyét az Iváncsa.



A második félidőben ugyan nyomott a Vásárhely, de nem akart összejönni a szépítés. Egészen a 79. percig, ekkor egy szögletre robbant Huszár, így még maradt sansza a HFC-nek arra, hogy legalább egy pontot megmentsen. A hajrában taktikusan játszó Iváncsát azonban nem tudta feltörni a HFC, így újabb vereséget szenvedett a Hódmezővásárhely, és továbbra is sereghajtó a Közép csoportban.



Szűcs Róbert: – Az utóbbi hetek legjobb játékával győzelmet érdemeltünk volna, de sajnos egy túlbuzgó partjelző nem így gondolta. A jogtalan tizenegyes ellenére csapatom hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot.