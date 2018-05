Vereséggel zárták a szezont: Szedeák-Kaposvár 65-78 - fotók

IV. negyed (65-78)

III. negyed (45-57)

II. negyed (34-37)

I. negyed (16-16)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 10. (utolsó) forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Benczur, Pozsonyi, Balogh.Boltics 4, Vágvölgyi 5, WIRTH12/3, Kovács Á. 4, Sulovics 4.: Révész 6, MIKE 11/3, Kerpel-Fronius G. 6, Bonifert B. 7/3, Goldring, Mayer, KOVÁCS J. 6.Kiss Zsolt.DUNN 15/3, Tóth P. 3/3, Baki 4, IVOSEV 18, Spica 12.: GIBBS 14/6, Hock 2, Blaskovits, Filipovity P. 3, Bogdán 3, Kocsis 4.Fekete Ádám.- Ennyivel mindenképp jobb volt a Kaposvár, gratulálok nekik. Az első félidőben még tudtuk tartani a lépést, akkor a lepattanózásban is döntetlenre álltunk, utána viszont sok támadólepattanót szereztek a vendégek, ami elég volt ahhoz, hogy eldöntsék a meccset. Büszke vagyok a csapatra, egyrészt meg a sok nehezítő körülmény ellenére is felvettük a kesztyűt, másrészt pedig a problémáinkat figyelembe véve az idei szereplés és a tizedik hely is jó eredménynek számít.- Három kezdőjátékosunk hiányában megtettük, amit lehetett. Aki pályára került, az élet a lehetőséggel, helyt álltunk a találkozón. Megérdemelten nyertek a vendégek.Ivosev hat pontja után időt kérnek a hazaiak 45-63-nál.hármasa hibátlan 48-64. A hazaiaknál jelenleg öt kopasz, Bonifert, Mike, Révész, Goldring és Vágvölgyi van a pályán. Remekül futott be a palánk aláa dobása is hibátlan volt 50-69. Mintaszerű szegedi lerohanás végéna befejezőember 52-69. Bogdán büntetőből, Gibbs mezőnyből talál be, közte húsz 52-72. Ritka pillanat az NB I A csoportjában: mind a tíz, pályán lévő játékos magyar.zsákol,büntetői is bent 58-74. Kovács József büntetpi bent 60-74. Közben Pakson az Atomerőmű legyőzte a Zalaegerszeget, így bejutott a nyolc közé. A Kaposvárnak így nem sokat ér a mai sikere. Révész büntetője bent 61-76.duplája is 63-76. Meg még egy tőle, 65-78 a vége. A Szedeák tizedik lett az NB I A csoportjában. Legközelebb októberben játszik tétmeccset az együttes.Spica kosarával indul a harmadik negyed 34-39.betalál, de Dunn is. Spica büntetőivel 36-45 áll az eredményjelzőn. Sulovics közelije bent 38-45. Nincsenek sokan a csarnokban, de ez nem is csoda ilyen remek időben, egy tét nélküli meccs esetén. Kora délután a MOL-PICK-Szeged kézilabdacsapata is itt játszott, méghozzá a Veszprém ellen, arról a derbiről itt olvashatnak . Spica veri meg közben Kerpel-Froniust 40-47. A hazaiaknál még senki nincs tíz pont fölött, a vendégeknél hárman is ott járnak. Wirth egy büntetőt dob be, Filipovity kettőt, közte tíz 41-51. Wirth hármasa behullik, majd a büntetője is jó kicsivel később 45-54. Dunn hármasával 45-57 a negyed vége.Wirth hármasa lejön.hármasa viszont bent, remek 19-16. Dunn, majd Gibbs, vezetnek a vendégek 19-21. Baki duplája, majd Gibbs hármasa is jó, időt kér Kiss Zsolt 19-26.közelije bent 21-26. Ivosev a palánk alatt nem hibázik 21-28.jó a kosár és a büntető is,is belejön 26-31. Időt kér a vendégcsapat. Bonifert Bendegúz száll be a padról. Dunn eredményes, majdbüntetőzik jól 28-33. Két és fél perc van hátra a negyedből.közelije bent, hét pontjával a Szedeák saját nevelésű játékosa a legeredményesebb a hazai oldalon 32-35., majd Ivosev büntetőzik jól.dobása ismét a gyűrűben landol 34-37. Félidő.dobja az első szegedi kosarat 2-2., majd, vezetünk 6-4. Kiss Zsolt állva meccsel, a lelátón felesége és kisfia, Marci szurkol neki. Meg persze a csapatnak is. Megint8-6. Érdekesség egyébként, hogy a Szedeáknál fodrász járt a héten: a meccskeretből az U20-as bajnokcsapat majd az összes tagja kopaszra nyíratta a fejét. Így aztán picit nehéz megkülönböztetni Vágvölgyi Ákost, Révész Ádámot, Mike Jánost, Kerpel-Fronius Gáspárt, Bonifert Bendegúzt, Goldring Bencét és Mayer Ákost. A csapatkapitány, a sérülése miatt a kispadon csak civilben ülő Andrija Csirics is kopasz, ám más ok miatt, ő már éppen nem fért be az U20-as együttesbe... Amíg ezt leírtuk, a hazaiak 13-8-ra megléptek. Sulovics büntetői kimaradnak, a kaposvári kosarakkal így a 8. perc végén 14-12.közelijére Baki felel 16-14. Spica maradt teljesen egyedül 16-16. Vége a negyednek.az eltiltott Andjelko Mandics vezetőedző a lelátón, Kardos Péter elnök társaságában nézi az összecsapást.

Kiss Zsolt vezeti ma a Szedeákot. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák/Faragó Imre

Utoljára játszik otthon a Kosársuli



Egy vagy két meccse van már csak hátra a Vásárhelyi Kosársuli férfi kosárlabdacsapatának a bajnokságból. Ez azon múlik, hogy ma 18.30- tól tudnak-e győzni a Győr ellen a helyosztón a Hódtói Sportcsarnokban. Ha a dunántúliak diadalmaskodnak, akkor behúzzák a második győzelmet is a párharcban, és megszerzik a 13. helyet az NB I B Piros csoportjában, ha viszont hazai siker születik, akkor folytatódik a párharc. Vas Péteréknek ettől függetlenül biztosan ez lesz az utolsó hazai meccsük a szezonban, amelyre a belépés ingyenes.

A Szedeák legendás kosárlabdázója, a paksi mezben háromszoros bajnok és kupagyőztes Kiss Zsolt bejelenti visszavonulását, és edzői karrierbe kezd.Kinevezik Andjelko Mandics vezetőedző segítőjének, emellett rábízzák az U20-as csapat irányítását.A Kolti becenevű szakember megnyeri az U20-as bajnokságot a Szedeákkal, ez a klub utánpótlásának valaha volt legnagyobb sikere.Kiss Zsolt először meccsel vezetőedző- ként az NB I A csoportjában.– Valóban gyorsan történnek a dolgok – mondta lapunknak Kiss Zsolt, aki Mandics egymeccses eltiltása miatt kapta meg a vezetőedzői szerepet a ma 18 órakor kezdődő, Kaposvár elleni hazai meccsen. Mandicsot egy hete, az Atomerőmű elleni vereség során küldték el a kispadról a játékvezetők. A középszakasz középházát a tizedik helyen befejező Szedeáknak ez lesz az utolsó találkozója az NB I A csoportos szezonban.– Azért nem leszek egyedül, Simándi Árpi ezúttal is segít majd, ahogyan azt az U20-asoknál megszokhattam. Mivel ez egy új helyzet, Andjelko kérésére az egész héten én irányítottam edzéseket. Különlegességekre nem kell gondolni, egyszerűen többet beszéltem a fiúkkal, mint máskor.Az U20-as bajnokcsapatot egy hete köszöntötték Szegeden – mindössze négy olyan játékos lép majd pályára a Kaposvár ellen (Boltics, Sulovics, Wirth, Kovács Ádám), aki nem volt részese ennek a sikernek.– Nem sok ismeretlen arc lesz az időkéréseknél, az biztos, hiszen nyolc olyan kosárlabdázót nevezünk, akiket az utánpótlásmeccseken amúgy is irányítok. Örülök, hogy ennyi lehetőséget kapnak a szezonban, és annak is, hogy élni tudtak ezzel – fogalmazott Kiss, aki játékosként a pályán a nyugalom szobra volt, edzőszerepben azonban ez nincs mindig így.– Bevallom, nehezebben viselem a feszültséget. A pályán a játékra koncentráltam, elvitte a figyelmemet a meccs, a kispadon ülve viszont ilyen szempontból tehetetlennek érzem magam. De igyekszem fegyelmezett lenni, ígérem – mondta viccesen.Szegedi másodedzőnek lenni egyébként jó előjel: a tavaly ebben a pozícióban dolgozó Milenko Topics azóta már az Euroliga-csapat szerb Crvena zvezda vezetőedzője lett. Megkérdeztük Kiss Zsoltot, hogy vajon jövőre ő is az Euroligában edzősködik-e.– Várom az ajánlatokat – tette hozzá nevetve.6. Pécs 33 18 15 2670 – 2684 0.7737. Zalaegerszeg 32 17 15 2660 – 2606 0.7668. Atomerőmű 32 16 16 2554 – 2567 0.7509. Kaposvár 32 15 17 2573 – 2602 0.73410. Szedeák 33 12 21 2518 – 2574 0.682